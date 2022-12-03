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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

В Киеве и некоторых областях вновь объявили воздушную тревогу
Помимо столицы, сигналы тревоги прозвучали также в Киевской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, сообщают администрации в телеграм-канале.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении столичных властей.

Сигналы тревоги прозвучали также в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях, сообщают власти в телеграм-каналах.

На Украине уже несколько раз за 3 декабря объявляли воздушную тревогу. Утром сирены звучали в Харьковской и Днепропетровской областях. Позднее их включали в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Россия начала наносить ракетные удары по территории Украины 10 октября, поле взрыва на Крымском мосту, в котором обвинила украинские спецслужбы. Минобороны отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», назвав их целью объекты военного управления и энергетической системы Украины.

В начале декабря в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Владимир Путин объяснял, что российские военные «долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики».

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Из-за обстрелов на Украине начались перебои с электричеством. В «Укрэнерго» говорили, что в стране «почти не осталось тепловых и гидроэлектростанций, которые бы не пострадали во время ударов».

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Теги
Елена Чернышова
Киев Воздушная тревога
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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