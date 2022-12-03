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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Воздушную тревогу объявили в трех областях на северо-востоке Украины

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

В Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих оповещения.

Тревогу в Сумском районе Сумской области объявили в 12:00. С 11:50 она звучит в Никопольском районе Днепропетровской области. В Харьковской области тревога была объявлена на всей территории региона, в 12:57 ее отменили.

В Харьковской и Днепропетровской областях тревога звучит второй раз за день. Ее объявляли утром 3 декабря и отменили около 10:00 мск.

Воздушную тревогу в разных областях Украины объявляют с 10 октября. В этот день Россия начала наносить массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки начались после взрыва на Крымском мосту, ответственность за который ФСБ возложила на украинские спецслужбы. Киев причастность ко взрыву отрицает.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснял, что удары наносят по тем объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

Воздушную тревогу объявили в трех областях на северо-востоке Украины
Воздушную тревогу объявили в трех областях на северо-востоке Украины

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Теги
Украина Харьковская область Днепропетровская область Сумская область Воздушная тревога
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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