Воздушную тревогу объявили в трех областях на северо-востоке Украины

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В Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих оповещения.

Тревогу в Сумском районе Сумской области объявили в 12:00. С 11:50 она звучит в Никопольском районе Днепропетровской области. В Харьковской области тревога была объявлена на всей территории региона, в 12:57 ее отменили.

В Харьковской и Днепропетровской областях тревога звучит второй раз за день. Ее объявляли утром 3 декабря и отменили около 10:00 мск.

Воздушную тревогу в разных областях Украины объявляют с 10 октября. В этот день Россия начала наносить массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки начались после взрыва на Крымском мосту, ответственность за который ФСБ возложила на украинские спецслужбы. Киев причастность ко взрыву отрицает.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснял, что удары наносят по тем объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».