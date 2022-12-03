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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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МВД объявило в розыск директора фонда «Общество защиты интернета»

МВД объявило в розыск директора фонда «Общество защиты интернета» Климарёва
МВД не уточнило статью УК, по которой разыскивает Михаила Климарёва. Он говорил, что покинул Россию более года назад вместе с семьей
Михаил Климарев
Михаил Климарев (Фото: klimarev / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

МВД объявило в розыск исполнительного директора фонда «Общество защиты интернета» Михаила Климарёва (признан СМИ-иноагентом), следует из базы министерства. Ведомство не уточнило статью УК, по которой его разыскивают.

Климарёв покинул Россию в августе прошлого года, рассказал он в интервью «Новой газете. Европа». «Все началось со звонков, [нужно] прийти на беседу. Я говорил, что приду по повестке, с адвокатом. Там отставали. Потом пришли якобы с обыском. В Екатеринбурге немного другие нравы. В общем, я не пошел ни на какие следственные действия. Я просто уехал», — сказал он.

Директор фонда отметил также, что не имеет в России значимой собственности, его семья также эмигрировала.

«Поэтому, честно говоря, мне пофиг, что там, кто там, кого там, каким образом примет и какие ярлыки навесит», — добавил Климарёв.

Климарёва внесли в реестр иноагентов в начале мая этого года, прежде он работал в ИТ-индустрии в Екатеринбурге. «Общество защиты интернета», которое он возглавляет, ставит целью «защиту интернета в России от цензуры, избыточного регулирования, административного произвола». Его создал в 2015 году Леонид Волков (внесен в список иноагентов), соратник оппозиционера Алексея Навального.

В январе Росфинмониторинг внес Волкова в список лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, против него заведено несколько уголовных дел, в том числе — о сборе средств и оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации, об оправдании терроризма и фейках о Российской армии.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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