По словам спикера Госдумы, в первую очередь это касается вопроса изучения родного языка. Венгрия, блокирующая работу комитета Украина — НАТО, уже требовала от Киева наладить диалог с диаспорой и решить вопрос с языком

Нацсобрание Венгрии попросило Госдуму помочь с защитой прав национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия, для того чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка», — сказал Володин (цитата по ТАСС).

Как передает агентство, он отметил, что после того, как Верховная рада приняла закон об украинском как единственном государственном языке, нацменьшинства лишились права учить свои родные языки. Спикер Госдумы призвал Европарламент, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) обратить внимание на ситуацию.

В конце ноября Володин заявил, что Украина может потерять часть областей из-за нетерпимости к малым народам. Так он отреагировал на срыв украинской делегацией выступления депутата от Крыма Руслана Бальбека в ходе женевского форума ООН. Украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба в ответ сказал, что Киев готов принять «пару областей» России.