Премьер Венгрии объяснил вето страны на декларацию послов НАТО по Украине

Венгрия не может принять документ, где нарушаются права человека, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, объясняя, почему страна наложила вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине. Его слова передает корреспондент РБК.

«Мы должны принять документ, который создан Европейским Союзом и Украиной, и дискуссия идет о том, что нам делать, когда венгерские меньшинства в Закарпатском регионе Украины живут под угрозой», — сообщил премьер-министр. По его словам, венгерские меньшинства в регионе подвергаются дискриминации и физическому насилию.

Страна может одобрить такой документ, если получит от Украины гарантии, что в Киеве учтут рекомендации Венгрии. Без соблюдения этих условий документ не может быть принят, заключил он.

Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил о неприемлемости толкования отношений Венгрии и Украины в «российско-венгерском контексте». «Наши отношения с Украиной надо интерпретировать в отношении Венгрии и Украины, мы преследуем собственные национальные интересы», — пояснил он.

Ранее сегодня Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине. По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, в этом документе надо прописать интересы венгерского меньшинства, которые проживают в украинском Закарпатье, тогда как в нынешней редакции документа они не учтены.