 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин провел тренировку ядерных сил

Путин провел тренировку стратегических ядерных сил, в ходе которой были выполнены пуски ракет «Ярс» и «Синева», а также крылатых ракет с самолетов Ту‑95МС

Путин провел тренировку ядерных сил
Video

В России проведена тренировка стратегических ядерных сил. Были привлечены их наземная, морская и авиационная составляющие, сообщил Кремль. Тренировка прошла под руководством президента России Владимира Путина.

«Все задачи тренировки выполнены», — говорится в сообщении.

Межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» запустили с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке, баллистическую ракету «Синева» — из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск».

В тренировке также приняли участие самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Тренировка показала уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками, отметили в Кремле.

В тренировку ядерных сил вошли запуски «Ярса», «Синевы» и крылатых ракет
Политика

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Его приняли на вооружение в 2009 году. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Р-29РМУ2 «Синева» — российская трехступенчатая жидкостная баллистическая ракета третьего поколения. Такие ракеты размещаются на стратегических атомных подлодках.

Ту-95 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Он входит в состав дальней авиации российских Воздушно-космических сил и, как правило, несет крылатые ракеты типа Х-55 с дальностью полета до 2,5 тыс. км. Ту-95МС запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95.

Путин участвовал в военных учениях «Запад-2025» 16 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области. Он появился на них в военной форме.

Учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходили на 41 полигоне с 12 по 16 сентября. Участие в них приняли 100 тыс. военнослужащих, также были задействованы около 10 тыс. единиц техники и различных систем вооружений. В частности, отрабатывались планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник», которые должны поступить в Белоруссию до конца года.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
тренировка ядерные силы Владимир Путин Кремль
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В тренировку ядерных сил вошли запуски «Ярса», «Синевы» и крылатых ракет
Политика
Трамп объяснил позицию США по ракетам Tomahawk
Политика
Зеленский рассказал об итогах переговоров с США о ракетах Tomahawk
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Лидер группы «Вопли Видоплясова» выступил за военный переворот на Украине Политика, 15:39
Путин назначил нового спецпредставителя по границе со странами СНГ Политика, 15:38
20-летний футболист погиб после столкновения его мотоцикла с коровой Спорт, 15:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:32
Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам Общество, 15:30
Зеленский назвал предложение Трампа по миру «неплохим компромиссом» Политика, 15:27
В Думе предложили плавный переход по отмене льготы на НДС для айтишников Политика, 15:21
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Кремлев заявил о прозрачности букмекерского рынка в России Спорт, 15:15
В Москве внедрили новые цифровые сервисы для мониторинга здоровья женщин Город, 15:14
Останутся лучшие. Как не потерять ключевых сотрудников — 7 шагов к успеху Образование, 15:12
Один из богатейших криптомиллиардеров снова продал биткоины Крипто, 15:10
В Генштабе предупредили о росте угрозы ударов по жилым массивам Политика, 15:10
Во Владимирской области начальника колонии задержали за взятку Общество, 15:00