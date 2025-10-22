Путин провел тренировку ядерных сил

Путин провел тренировку стратегических ядерных сил, в ходе которой были выполнены пуски ракет «Ярс» и «Синева», а также крылатых ракет с самолетов Ту‑95МС

Video

В России проведена тренировка стратегических ядерных сил. Были привлечены их наземная, морская и авиационная составляющие, сообщил Кремль. Тренировка прошла под руководством президента России Владимира Путина.

«Все задачи тренировки выполнены», — говорится в сообщении.

Межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» запустили с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке, баллистическую ракету «Синева» — из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск».

В тренировке также приняли участие самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Тренировка показала уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками, отметили в Кремле.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Его приняли на вооружение в 2009 году. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения. Р-29РМУ2 «Синева» — российская трехступенчатая жидкостная баллистическая ракета третьего поколения. Такие ракеты размещаются на стратегических атомных подлодках. Ту-95 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Он входит в состав дальней авиации российских Воздушно-космических сил и, как правило, несет крылатые ракеты типа Х-55 с дальностью полета до 2,5 тыс. км. Ту-95МС запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95.

Путин участвовал в военных учениях «Запад-2025» 16 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области. Он появился на них в военной форме.

Учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходили на 41 полигоне с 12 по 16 сентября. Участие в них приняли 100 тыс. военнослужащих, также были задействованы около 10 тыс. единиц техники и различных систем вооружений. В частности, отрабатывались планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник», которые должны поступить в Белоруссию до конца года.