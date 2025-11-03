 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Министр обороны Бельгии объяснил свою угрозу «сравнять Москву с землей»

Неделю назад бельгийский министр пообещал «сравнять Москву с землей», если та нанесет удар по Бельгии. После критики он подчеркнул, что имел в виду только ответную реакцию со стороны НАТО
Тео Франкен
Тео Франкен (Фото: Dirk Waem / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его слова об ударе по Москве были искажены журналистами. Об этом заявил в эфире RTBF.

Франкен предложил перечитать интервью, которое он дал изданию Humo. По его мнению, в статье De Morgen его слова были перефразированы «подло, неправильно, несправедливо».

«Я ответил на вопрос журналиста: «собирается ли Путин направить ядерное оружие на Брюссель?». Я сказал «нет», потому что он знает, что если сделает это, мы направим оружие на Москву. Это был основной принцип НАТО на протяжении 76 лет, принцип стрелять вторым. Когда на нас нападают, мы наносим немедленный удар по тем, кто нападает на нас», — рассказал министр.

Humo и De Morgen ранее опубликовали интервью с министром, в обоих случаях его слова представлены в прямой речи. На вопрос журналиста Humo «не боитесь ли вы, что Путин когда-либо отправит неядерную ракету в Брюссель?», Франкен ответил: «Нет, потому что тогда он ударит в самое сердце НАТО, и тогда мы сравняем Москву с землей».

Министр обороны Бельгии ответил призывающим не опасаться Россию
Политика
Тео Франкен

Заявления бельгийского министра вызвали возмущение Москвы. «Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских «ястребов» <...> вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал», — заявили в российском посольстве. МИД счел высказывания Франкена «только риторикой».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя испытания аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой поздравил «всех друзей России (и особенно — имбецила министра обороны Бельгии)».

«НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому», — написал Франкен 30 октября. НАТО является оборонительным альянсом, но «принцип «нанесения ответного удара» остается неоспоримым уже 76 лет, заявил политик, отметив, что именно такую идею он хотел передать в упомянутом выше интервью.

