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Политика ,  
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Путин заявил, что в Российской империи «не было никакой Украины»

Путин: в Российской империи не было никакой Украины
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

В составе Российской империи никогда не было Украины, она была сформирована только при советской власти, в том числе за счет южнорусских земель. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все <...> южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР. Не было же никакой Украины в составе [Российской] империи, были области».

В XVI веке, по словам Путина, от Речи Посполитой отделились три региона — Киев с современной Киевской областью, Житомир и Чернигов, которые попросили русского царя о присоединении.

Спустя четыре столетия власти «начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину, прежде всего и в значительной степени — за счет южнорусских земель», заключил президент России.

Это не первый раз, когда президент обращается к этой теме. В декабре 2021 года, во время большой пресс-конференции, Путин напомнил о роли Владимира Ленина в образовании Украины. «Кто ее [Украину] создал-то? Ленин. Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 1922 года — союзный и 1924-го — год Конституции, правда, после его смерти, но по его принципам создано», — сказал тогда президент.

В обращении к россиянам перед началом спецоперации Путин заявил, что современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения ее исторических территорий. «Автором и архитектором» этого государства президент вновь назвал Ленина. «В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина», — отметил в обращении Путин.

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Он подчеркнул, что подтверждением этому служат архивные документы, включая директивы по Донбассу, которые «втиснули» его в состав Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский называл страну «единственной законной наследницей Киевской Руси». Украина — «не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не «земли в составе», не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна», подчеркивал он в июле 2022 года.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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