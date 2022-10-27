Путин отчасти согласился считать операцию на Украине гражданской войной

Путин назвал русских и украинцев одним народом. В ответ у него спросили, можно ли тогда говорить, что сейчас идет гражданская война. «Отчасти да», — сказал президент

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Президент России Владимир Путин на форуме «Валдай» заявил, что отчасти согласен с трактовкой спецоперации на Украине как гражданской войны, так как русские и украинцы — «один народ».

«Но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин», — признал Путин. Главной из таких причин он назвал решение при формировании Советского Союза наделить «националистически настроенных» украинских большевиков «исконно русскими» территориями. В этом смысле, по мнению российского президента, Украина складывалась как искусственное государство.

Путин неоднократно заявлял, что на Украине происходят трагические события, а народы двух стран — братские. Он и прежде говорил, что «украинцы и русские — один народ», который внешние силы пытаются «раздробить».

С таким мнением не соглашался президент Украины Владимир Зеленский: «Мы определенно не один народ. Да, у нас много общего, <...> но мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. <...> У каждого из нас свой путь», — заявил украинский лидер в интервью «Интерфакс-Украина» в июле 2021 года.

Когда президент Франции Эмманюэль Макрон уже после начала спецоперации назвал два народа братскими, Зеленский сказал, что это заявление сейчас звучит болезненно.