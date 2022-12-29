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СК попросил заочно арестовать Верзилова по делу о втором гражданстве

Адвокат: СК направил в суд ходатайство об аресте Верзилова по делу о втором гражданстве
Следственный комитет обратился в Басманный суд с просьбой о заочном аресте Петра Верзилова. СК считает, что он нарушил подписку о невыезде и укрывается на территории Италии и Ватикана
Папа Римский Франциск и Петр Верзилов (признан в России иноагентом)
Папа Римский Франциск и Петр Верзилов (признан в России иноагентом) (Фото: gruppa_voina / Twitter)

Следственный комитет обратился в Басманный суд с просьбой о заочном аресте основателя издания «Медиазона» (признана в России СМИ-иноагентом) Петра Верзилова (также признан в России иноагентом), так как он нарушил подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

«Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте Верзилова, так как, по мнению правоохранителей, он нарушил подписку о невыезде и скрылся на территории Ватикана. Заседание суда назначено на 9 января 2023 года», — рассказал Соловьев.

СК также полагает, что Верзилов может скрываться в Италии, указывает ТАСС со ссылкой на документы. В мае 2022 года он сопровождал жен бойцов националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией) на коллективной аудиенции у Папы Римского в Ватикане.

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что данный материал к ним пока не поступал. РБК обратился за комментарием к Леониду Соловьеву.

Верзилова обвиняют в неуведомлении о наличии у него второго гражданства — гражданства Канады (ст. 330.2 УК). Уголовное дело по этой статье против Верзилова возбудили в июле. Канадский паспорт он получил в 2005 году, так как его отец жил в Канаде, а у Верзилова, который учился там в школе, было оформлено ПМЖ. Через пять лет он получил право на гражданство.

МВД объявило его в розыск 15 ноября.

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Неуведомление о втором гражданстве — правонарушение небольшой тяжести, наказание по этой статье не предусматривает лишения свободы. Сейчас статья предусматривает штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 400 часов. Закон позволяет заключать под стражу по таким делам только в исключительных случаях. Следственный комитет обосновывает подобную исключительность в деле Верзилова для того, чтобы иметь возможность инициировать его экстрадицию.

В ноябре 2022 года RT и телеграм-каналы Shot и Baza сообщали со ссылкой на источники, что против Верзилова завели уголовное дело о фейках об армии. Адвокат издателя Леонид Соловьев тогда говорил РБК, что об уголовном деле они узнали из телеграм-каналов и «пока не в курсе каких-либо подробностей».

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Наталья Демченко Наталья Демченко, Любовь Порываева Любовь Порываева
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