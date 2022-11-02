Адвокат ответил на сообщения о новом уголовном деле против Верзилова
Признанный в России иноагентом издатель «Медиазоны» (также признана иноагентом) Петр Верзилов стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков об армии России (ст. 207.3 УК, предусматривает до 15 лет лишения свободы), его заочно арестовали и объявили в розыск. Об этом со ссылкой на источник сообщают RT и телеграм-каналы Shot и Baza.
Адвокат издателя Леонид Соловьев сообщил РБК, что об уголовном деле они узнали из телеграм-каналов и «пока не в курсе каких-либо подробностей».
РБК обратился за комментарием к Верзилову и направил запросы в МВД и СК.
На издателя «Медиазоны» еще в 2020 году завели дело по ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Верзилова подозревают в сокрытии канадского гражданства. Его отец жил и работал в этой стране, поэтому сын смог оформить там разрешение на ПМЖ. Спустя пять лет он приобрел право на оформление канадского паспорта, который получил в 2005 году.
В реестр иностранных агентов Верзилов попал в конце сентября прошлого года, тогда же в список внесли учредителя «Медиазоны» — ООО «ЗП». Спустя месяц МВД объявило его в розыск.
Петр Верзилов до 2009 года был участником арт-группы «Война», после этого примкнул к Pussy Riot. 15 июля 2018 года, во время финала чемпионата мира по футболу в России, он и другие участницы арт-группы выбежали на поле в костюмах полицейских. После этого всех арестовали на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей, а также оштрафовали на 1,5 тыс. руб. за незаконное ношение форменной одежды. В апреле 2020 года Верзилова вновь задержали в форме полицейского во время очередной арт-акции в Москве.