Адвокат ответил на сообщения о новом уголовном деле против Верзилова

Адвокат о новом уголовном деле против Петра Верзилова: «Узнали об этом из «Телеграма»

Против издателя «Медиазоны» еще в 2020 году завели уголовное дело о сокрытии гражданства. Верзилова объявили в розыск. По данным RT, Shot и Baza, теперь его обвиняют в распространении фейков об армии

Петр Верзилов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Признанный в России иноагентом издатель «Медиазоны» (также признана иноагентом) Петр Верзилов стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков об армии России (ст. 207.3 УК, предусматривает до 15 лет лишения свободы), его заочно арестовали и объявили в розыск. Об этом со ссылкой на источник сообщают RT и телеграм-каналы Shot и Baza.

Адвокат издателя Леонид Соловьев сообщил РБК, что об уголовном деле они узнали из телеграм-каналов и «пока не в курсе каких-либо подробностей».

РБК обратился за комментарием к Верзилову и направил запросы в МВД и СК.

На издателя «Медиазоны» еще в 2020 году завели дело по ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Верзилова подозревают в сокрытии канадского гражданства. Его отец жил и работал в этой стране, поэтому сын смог оформить там разрешение на ПМЖ. Спустя пять лет он приобрел право на оформление канадского паспорта, который получил в 2005 году.

В реестр иностранных агентов Верзилов попал в конце сентября прошлого года, тогда же в список внесли учредителя «Медиазоны» — ООО «ЗП». Спустя месяц МВД объявило его в розыск.