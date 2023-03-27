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Суд заочно арестовал издателя «Медиазоны» по делу о «фейках» об армии

Басманный суд заочно арестовал издателя «Медиазоны» Верзилова по делу о «фейках» об армии
Петра Верзилова, который не живет в России, при экстрадиции или задержании на территории страны арестуют на два месяца по делу о «фейках» о вооруженных силах. На него также заведено дело о сокрытии двойного гражданства
Пётр Верзилов
Пётр Верзилов (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press )

Басманный районный суд Москвы заочно избрал издателю «Медиазоны» (признана иноагентом) Петру Верзилову (признан иноагентом) меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Его обвиняют по п. «д», ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической или иной ненависти). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ», — сообщили в суде.

Адвокат Верзилова Леонид Соловьев заявил РБК, что защита обжалует решение суда.

Дело о «фейках», как писали телеграм-каналы Baza и SHOT, против Верзилова возбудили в ноябре прошлого года. Поводом для этого стали его посты в социальных сетях о событиях в Буче.

Это второе дело против издателя «Медиазоны». Его также обвиняют в сокрытии двойного гражданства: Верзилов имел канадский паспорт, но не уведомил российскую сторону об этом. Отец издателя долго жил и работал в Канаде, Верзилов находился с ним и оформил вид на жительство в этой стране. Спустя пять лет он получил право оформить канадский паспорт и получил документ в 2005 году. Паспорт обнаружили у него при обыске в 2019 году.

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В рамках следствия по этому делу журналиста объявили в розыск еще в 2021 году. Следственный комитет просил заочно арестовать Верзилова, но тот же суд в январе этого года отказал в удовлетворении ходатайства. По ст. ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства) издателю «Медиазоны» грозит штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Любовь Порываева Любовь Порываева
«Медиазона» дискредитация армии заочный арест
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