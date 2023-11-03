Reuters узнал о новом пакете помощи Украине от США на $425 млн

В новый пакет на $425 млн войдут ракеты против беспилотников, боеприпасы для NASAMS, HIMARS, снаряды 105 и 155 мм и др. Ракеты ATACMS в него включать не будут. Россия осуждает западные поставки вооружений Украине

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США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В него войдут ракеты с лазерным наведением для борьбы с дронами на $300 млн и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды 105 и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW и т.д. Дополнительные ракеты для дальнобойных систем ATACMS, которые Киев получил в сентябре, включать в пакет не будут, сообщили агентству два американских чиновника.

Поддержку выделят в рамках двух программ помощи Украине — ракет против беспилотников по линии USAI (Ukraine Security Assistance Initiative, закупка у промышленности) и остальное по линии PDA (Presidential Drawdown Authority, изъятие из запасов Пентагона).

С начала октября во временный бюджет США не заложены средства на помощь Украине, он согласован до середины ноября. Пакеты для Киева финансируются за счет средств, выявленных в результате переоценки внутри Пентагона (в августе эта сумма составляла $6 млрд).

После начала войны Израиля и ХАМАС Вашингтон пообещал поддержку Тель-Авиву. Как говорил американский президент Джо Байден, его страна сможет поддерживать одновременно и Украину, и Израиль. Вечером 2 ноября нижняя палата конгресса, палата представителей, одобрила законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд без упоминания Украины. Теперь его рассмотрит верхняя палата, сенат.



Байден ранее говорил, что наложит вето на законопроект, если тот будет согласован без учета интересов Украины. В октябре он запросил у конгресса о согласовании пакета общим объемом $105 млрд; из этой суммы $61,4 млрд предназначено для военной поддержки Украины, $14,3 млрд — для Израиля, остальное на иные цели.

Москва негативно относится к поставкам вооружений Киеву со стороны западных стран. Россия считает, что таким образом идет эскалация конфликта, Запад все больше в него вовлекается, при этом увеличиваются «страдания» украинцев. Несмотря на эту поддержку ВСУ, Москва достигнет поставленных целей, отмечал Кремль.