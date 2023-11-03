 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Reuters узнал о новом пакете помощи Украине от США на $425 млн

Reuters: США объявят о новом пакете помощи Украине на $425 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
В новый пакет на $425 млн войдут ракеты против беспилотников, боеприпасы для NASAMS, HIMARS, снаряды 105 и 155 мм и др. Ракеты ATACMS в него включать не будут. Россия осуждает западные поставки вооружений Украине
Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters

США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В него войдут ракеты с лазерным наведением для борьбы с дронами на $300 млн и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды 105 и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW и т.д. Дополнительные ракеты для дальнобойных систем ATACMS, которые Киев получил в сентябре, включать в пакет не будут, сообщили агентству два американских чиновника.

Поддержку выделят в рамках двух программ помощи Украине — ракет против беспилотников по линии USAI (Ukraine Security Assistance Initiative, закупка у промышленности) и остальное по линии PDA (Presidential Drawdown Authority, изъятие из запасов Пентагона).

С начала октября во временный бюджет США не заложены средства на помощь Украине, он согласован до середины ноября. Пакеты для Киева финансируются за счет средств, выявленных в результате переоценки внутри Пентагона (в августе эта сумма составляла $6 млрд).

После начала войны Израиля и ХАМАС Вашингтон пообещал поддержку Тель-Авиву. Как говорил американский президент Джо Байден, его страна сможет поддерживать одновременно и Украину, и Израиль. Вечером 2 ноября нижняя палата конгресса, палата представителей, одобрила законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд без упоминания Украины. Теперь его рассмотрит верхняя палата, сенат.

Байден ранее говорил, что наложит вето на законопроект, если тот будет согласован без учета интересов Украины. В октябре он запросил у конгресса о согласовании пакета общим объемом $105 млрд; из этой суммы $61,4 млрд предназначено для военной поддержки Украины, $14,3 млрд — для Израиля, остальное на иные цели.

Москва негативно относится к поставкам вооружений Киеву со стороны западных стран. Россия считает, что таким образом идет эскалация конфликта, Запад все больше в него вовлекается, при этом увеличиваются «страдания» украинцев. Несмотря на эту поддержку ВСУ, Москва достигнет поставленных целей, отмечал Кремль.

Читайте на РБК Pro
Точка перелома: сохранят ли США статус мирового лидера — The Economist
Почему недвижимость в Дубае может оказаться плохой инвестицией
Почему быстрорастущий складской сегмент не привлекает частных инвесторов
В России пересмотрят закон о биометрии: кому стоит беспокоиться
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
военная помощь США Украина
Материалы по теме
Глава Пентагона предсказал успех России без помощи США Украине
Политика
Республиканцы представили проект о выделении $14,3 млрд на помощь Израилю
Политика
Новый спикер конгресса США призвал разделить помощь Израилю и Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 99 (+0,56) Инвестиции, 02 ноя, 16:18 Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 93,17 (-0,11) Инвестиции, 02 ноя, 16:18
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 09:15
Оверчук заявил, что год для России прошел под знаком «санкций из ада» Политика, 09:12
Почему вы и руководитель не понимаете друг друга и как найти общий язык Pro, 09:04
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 09:03
Новак не увидел повода для запрета на экспорт керосина Экономика, 08:54
Основатель Amazon Джефф Безос переедет из Сиэтла в Майами Бизнес, 08:46
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 08:42
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Минфин не поддержал сбор налога на сверхприбыль с нефтегазовых компаний Экономика, 08:21
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона в Белгородской области Политика, 08:18
Предложение арендного жилья в Москве сократилось рекордно за 30 лет Недвижимость, 08:01
Социологи назвали группы работников, желающих сменить место жительства Экономика, 08:00
Как монетизировать рост интереса к облакам в своем бизнесе РБК и Yandex Cloud, 08:00
Что почитать этой осенью. От страшных рассказов до исторических романов Life, 08:00