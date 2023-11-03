 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Путин поручил доставить 28 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа

Путин поручил МЧС доставить 28 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
МЧС направило два самолета с гуманитарной помощью, включающей в себя лекарства и перевязочные материалы, для мирного населения сектора Газа. Ранее о гуманитарной катастрофе в секторе предупреждали в ООН
Фото: МЧС России / ТАСС
Фото: МЧС России / ТАСС

Два самолета Ил-76 МЧС России, по поручению президента Владимира Путина, доставят 28 т гуманитарного груза для населения сектора Газа, говорится в сообщении МЧС.

В министерстве отметили, что гуманитарная помощь, включающая лекарственные препараты, гемостатические средства и
перевязочные материалы, будет доставлена из подмосковного аэропорта Жуковский и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа.

До этого, уточнили в МЧС, российской стороной было доставлено порядка 27 т продуктов питания для населения сектора Газа.

Израиль продолжает бомбардировки сектора Газа с 7 октября. Тогда боевики палестинского движения ХАМАС вторглись в южные районы страны, захватили несколько военных баз и начали похищать заложников. В ответ Тель-Авив объявил ХАМАС войну и мобилизовал более 300 тыс. резервистов. 27 октября ЦАХАЛ приступила к наземной операции. 2 ноября израильские силы завершили окружение города Газа.

О том, что на фоне бомбардировок ситуация в секторе Газа близка к гуманитарной катастрофе, неоднократно предупреждали международные организации. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини сравнивал ее с «адом на земле», а Палестинское общество Красного Полумесяца призывало мировое сообщество вмешаться для предотвращения гуманитарной катастрофы.

В обществе заявляли, что «во всем секторе Газа нет безопасных зон». Только в убежищах БАПОР с начала конфликта укрылись более 600 тыс. вынужденно покинувших свои дома палестинцев. Десятки тысяч укрываются от бомбардировок в больницах и на подземных парковках. Часть местных жителей, по данным БАПОР, перебралась к родственникам на юг анклава, в результате в отдельных домах разместились по 50 человек.

Читайте на РБК Pro
На российских полях появились «удаленные агрономы». Что они делают
Стоит ли покупать недвижимость в Камбодже: цены, доходность, нюансы
Как написать бизнес-книгу — инструкция от издательства
Linux — новая технологическая парадигма России. Как отмирает «винда»

Согласно последним данным минздрава сектора Газа, с начала войны ХАМАС и Израиля в регионе погибли более 8,3 тыс. человек, в том числе 3,4 тыс. детей. Более 20 тыс. человек получили ранения. Кроме того, сообщало ведомство, в секторе в результате ударов оказалась разрушена почти половина жилых домов.

 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин ХАМАС сектор Газа гуманитарная помощь Израиль МЧС
Материалы по теме
Израиль объявил о прекращении всех контактов с сектором Газа
Политика
CNN узнал о подготовке Ираном ответа на действия Израиля в секторе Газа
Политика
Байден сообщил об эвакуации части американцев из сектора Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 99 (+0,56) Инвестиции, 02 ноя, 16:18 Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 93,17 (-0,11) Инвестиции, 02 ноя, 16:18
ФТС сообщила кратном увеличении вывоза слитков золота физлицами Общество, 04:08
Al-Jarida узнала об ультиматуме «Хезболлы» к США и угрозе участия в войне Политика, 03:58
Трамп оценил ситуацию на Украине словами «дела не идут хорошо» Политика, 03:29
Путин поручил доставить 28 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа Политика, 03:22
Израиль объявил о прекращении всех контактов с сектором Газа Политика, 02:54
Посол заявил о желании ЦАР увеличить число российских военных в стране Политика, 02:42
Антонов заявил о «фронтальном наступлении» США на Россию Политика, 02:06
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
CNN узнал о подготовке Ираном ответа на действия Израиля в секторе Газа Политика, 01:59
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
В Виннице и Кропивницком прогремели взрывы Политика, 01:31
В Белгородской области сбили беспилотник Политика, 01:00
В ООН назвали число убитых за 2023 год журналистов Общество, 01:00
Палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без Украины Политика, 00:57
МВД выделит Таджикистану ₽250 млн на борьбу с наркотиками Общество, 00:56