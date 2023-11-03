Путин поручил доставить 28 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа

МЧС направило два самолета с гуманитарной помощью, включающей в себя лекарства и перевязочные материалы, для мирного населения сектора Газа. Ранее о гуманитарной катастрофе в секторе предупреждали в ООН

Фото: МЧС России / ТАСС

Два самолета Ил-76 МЧС России, по поручению президента Владимира Путина, доставят 28 т гуманитарного груза для населения сектора Газа, говорится в сообщении МЧС.

В министерстве отметили, что гуманитарная помощь, включающая лекарственные препараты, гемостатические средства и

перевязочные материалы, будет доставлена из подмосковного аэропорта Жуковский и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа.

До этого, уточнили в МЧС, российской стороной было доставлено порядка 27 т продуктов питания для населения сектора Газа.

Израиль продолжает бомбардировки сектора Газа с 7 октября. Тогда боевики палестинского движения ХАМАС вторглись в южные районы страны, захватили несколько военных баз и начали похищать заложников. В ответ Тель-Авив объявил ХАМАС войну и мобилизовал более 300 тыс. резервистов. 27 октября ЦАХАЛ приступила к наземной операции. 2 ноября израильские силы завершили окружение города Газа.

О том, что на фоне бомбардировок ситуация в секторе Газа близка к гуманитарной катастрофе, неоднократно предупреждали международные организации. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини сравнивал ее с «адом на земле», а Палестинское общество Красного Полумесяца призывало мировое сообщество вмешаться для предотвращения гуманитарной катастрофы.

В обществе заявляли, что «во всем секторе Газа нет безопасных зон». Только в убежищах БАПОР с начала конфликта укрылись более 600 тыс. вынужденно покинувших свои дома палестинцев. Десятки тысяч укрываются от бомбардировок в больницах и на подземных парковках. Часть местных жителей, по данным БАПОР, перебралась к родственникам на юг анклава, в результате в отдельных домах разместились по 50 человек.