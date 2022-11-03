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В ФРГ опровергли слова Эрдогана об изменении позиции Шольца по России

Правительство ФРГ опровергло слова Эрдогана об изменении позиции Шольца по Путину и России
Эрдоган после разговора с Шольцем 1 ноября ранее заявил, что немецкий канцлер изменил свою позицию «в отношении Путина и России». Представитель немецкого правительства эту информацию опроверг
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

В правительстве Германии опровергли слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию относительно отношений с Россией, пишет Die Welt.

Накануне Эрдоган после телефонного разговора со своим немецким коллегой заявил, что еще месяц назад Шольц «имел совершенно другую позицию в отношении [президента Владимира] Путина и изменил ее в отношении России, подчеркнув, что важно найти общий язык».

«В ходе беседы [с Эрдоганом] канцлер Германии повторил свою позицию, согласно которой президент России должен положить конец этой жестокой войне, вывести российские войска с Украины и начать мирные переговоры с Киевом», — заявил представитель правительства ФРГ.

Турецкий президент накануне, 1 ноября, провел телефонные разговоры с Путиным и Шольцем. Как сообщили в Кремле, с российским президентом они обсудили соглашение по вывозу сельхозпродукции из портов Украины. С Шольцем они тоже поговорили о зерновой сделке, а также «согласились, что ядерная риторика России безответственна», заявили в кабмине ФРГ.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства. Киев в ответ объявил мобилизацию и ввел военное положение, а страны Запада усилили санкционное давление на Москву и начали поставлять на Украину оружие.

В первые месяцы после начала военной спецоперации на Украине Шольц и Путин регулярно созванивались, однако с конца мая общались лишь однажды — 13 сентября. Тогда лидеры ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС, а также нарушение Украиной международного гуманитарного права, сообщала пресс-служба Кремля.

В октябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин чаще общается с турецким коллегой, чем с канцлером Германии, из-за готовности Анкары «продолжать посреднические усилия». В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон и Шольц, по его словам, «в последнее время не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны», а также участвовать в посреднических усилиях, поэтому «с ними контактов стало меньше».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Олаф Шольц Германия Военная операция на Украине Эрдоган Владимир Путин

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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