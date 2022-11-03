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Кадыров рассказал о назначении командира «Ахмата» в милицию ЛНР

Кадыров: командир «Ахмата» Алаудинов назначен замкомандующим корпусом Народной милиции ЛНР
Ранее Кадыров освободил Алаудинова от должности секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чечни. По словам главы региона, решение о новом назначении принято по причине желания последнего остаться в зоне СВО
Апты Алаудинов
Апты Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), сообщил Кадыров в своем телеграм-канале.

«По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича [Алаудинова] оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР. Ему также присвоено воинское звание генерал-майора», — написал глава Чечни.

Он отметил, что Алаудинов согласился на новую должность с условием сохранения за ним статуса помощника главы Чеченской Республики. «С самого начала СВО, будучи генерал-майором полиции в отставке, Апты Аронович оставался на линии соприкосновения, командовал спецназом «Ахмат». Под ответственностью командира спецназа «Ахмат» находится линия соприкосновения в 200 км. За все время его командования бойцы не сделали ни единого шага назад, а только методично двигаются вперед, нанося потери противнику», — добавил Кадыров.

После начала спецоперации на Украине Алаудинов возглавил отряд из «тысячи чеченских добровольцев», которые отправились на Украину. В конце апреля, после сообщений об «об успехах наших бойцов в луганском направлении», Кадыров называл Алаудинова ответственным за это направление боевых действий.

В конце июля Кадыров назначил Алаудинова на должность секретаря чеченского Совета безопасности. «Апты Аронович, будучи командиром спецподразделения «Ахмат», хорошо себя проявил в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе», — сказал тогда глава Чечни.

Однако уже в начале ноября Кадыров освободил командира «Ахмата» от этой должности. Позже он объяснил свое решение тем, что у тех, кто служит в команде Ахмата Кадырова, нет ни должностей, ни званий, ни орденов, ни медалей. «Быть на пути Ахмата-Хаджи — это превыше всего», — сказал он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Рамзан Кадыров Военная операция на Украине Апты Алаудинов ЛНР

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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