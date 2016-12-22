Суд прекратил производство по искам Ищенко о выборах в Приморье

Уссурийский суд Приморского края прекратил производство по 11 искам бывшего кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко, в которых он оспаривал решение избиркома признать результаты голосования 16 сентября недействительными. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.
«Суд прекратил производство по искам, так как предмет административного спора отсутствует», — заявили в Уссурийском районном суде.
По словам представителя суда, решение регионального избиркома о признании результатов губернаторских выборов недействительными остается в силе. Отмечается, что данное решение истец может обжаловать в Приморском краевом суде.
«С данными определениями не согласен. Считаю, что суд уклонился от перехода в слушание дела не обоснованно в нарушение законодательства ГПК РФ и КАС РФ», — написал Ищенко у себя в Instagram.
Представитель КПРФ подал иск 3 октября об отмене решения крайизбиркома признать выборы недействительными. По его мнению, ЦИК должна была прежде всего изучить все жалобы, включая нарушения при введении результатов второго тура выборов в систему ГАС «Выборы».
Выборы губернатора Приморья прошли в два этапа — 9 и 16 сентября. Во втором туре Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора Андреем Тарасенко, которому в результате уступил с разницей в 1,5%. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях. Результаты голосования были аннулированы. Повторные выборы губернатора Приморья состоятся в декабре.