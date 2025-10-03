Израиль заявил о доказательствах связи флотилии Тунберг с ХАМАС

Гендельман сообщил о найденных документах, которые отображают связь флотилии «Сумуд» с ХАМАС. Флотилию блокировали вечером 1 октября, задержанных активистов депортируют из Израиля. Организаторы акции назвали перехват незаконным

Фото: Mohamed Messara / EPA / ТАСС

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил об обнаружении документов, доказывающих связь флотилии «Сумуд», в которой участвовала экоактивистка Грета Тунберг, с ХАМАС. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Никакой гуманитарной миссии тут и близко не было. Акция спланирована ХАМАС и открыто им же поддержана, — сообщил Гендельман. — Документы, найденные в секторе, показывают прямую связь организаторов с террористами. Все остальное — красивая вывеска для телевизора».

По его словам, флотилия закончилась «там же, где и должна была закончиться, — не в Газе, а в Ашдоде». «Израильские военные остановили суда, все живы-здоровы, теперь все ее участники слушают не песни о «свободной Газе», а юридические процедуры перед выдворением», — написал советник.

Гендельман отметил, что Израиль предлагал легальные маршруты для помощи жителям Газы, «чтобы еда и лекарства дошли до людей, а не до боевиков». «Отказались. Потому что цель была не помощь, а картинка — очередное шоу на фоне моря. Да и самой гуманитарной помощи на борту этой «флотилии» не оказалось», — написал он.

Советник добавил, что проникновение в сектор Газа без согласия Израиля «незаконно и опасно». «Сектор Газа — это зона военных действий... И попытки ее прорвать — нарушение, с которым Израиль будет разбираться каждый раз и до конца», — заключил он.

Вечером 1 октября израильские силы остановили флотилию «Сумуд», когда она находилась в нескольких часах пути от побережья Газы. Задержаны были около 70 активистов. Организаторы флотилии назвали перехват незаконным. В «Сумуд» заявили, что одно из их судов, «Флориду», намеренно протаранили, а два других, «Альму» и «Сирус», обстреляли из водометов.

«Флотилия стойкости» (Флотилия «Сумуд») — это международное морское движение, стартовавшее летом 2025 года с целью прорвать израильскую блокаду сектора Газа. В его составе — более 50 судов и тысячи участников, прибывших из свыше 44 государств. Проект получил политическую поддержку более десяти министров иностранных дел, ряда итальянских партий и политиков, парламентариев из Испании и Португалии, президента Колумбии Густаво Петро, а также специального докладчика ООН по вопросу о положении на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе.

Израильский МИД утверждает, что флотилия связана с ХАМАС — движением, против которого в секторе Газа ведутся боевые действия. В публикации в X ведомство заявило, что реальная цель участников — «провокация», и добавило, что им предлагали иные варианты доставки гуманитарной помощи в анклав.

Позже министерство отметило, что задержанные участники экспедиции были перевезены в израильский порт и находятся в безопасности. Среди них — экоактивистка Грета Тунберг.

В настоящее время из Израиля выслали четверых граждан Италии, остальные находятся в процессе депортации. «Израиль стремится как можно скорее завершить эту процедуру», — сообщили в МИД страны.