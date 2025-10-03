 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Израиль заявил о доказательствах связи флотилии Тунберг с ХАМАС

Гендельман сообщил о найденных документах, которые отображают связь флотилии «Сумуд» с ХАМАС. Флотилию блокировали вечером 1 октября, задержанных активистов депортируют из Израиля. Организаторы акции назвали перехват незаконным
Фото: Mohamed Messara / EPA / ТАСС
Фото: Mohamed Messara / EPA / ТАСС

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил об обнаружении документов, доказывающих связь флотилии «Сумуд», в которой участвовала экоактивистка Грета Тунберг, с ХАМАС. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Никакой гуманитарной миссии тут и близко не было. Акция спланирована ХАМАС и открыто им же поддержана, — сообщил Гендельман. — Документы, найденные в секторе, показывают прямую связь организаторов с террористами. Все остальное — красивая вывеска для телевизора».

По его словам, флотилия закончилась «там же, где и должна была закончиться, — не в Газе, а в Ашдоде». «Израильские военные остановили суда, все живы-здоровы, теперь все ее участники слушают не песни о «свободной Газе», а юридические процедуры перед выдворением», — написал советник.

В Европе прошли протесты после перехвата Израилем флотилии Тунберг
Политика
Протесты в Риме на площади Пьяцца-дей-Чинквеченто после того, как израильские суда блокировали флотилию &laquo;Сумуд&raquo;, 1 октября 2025 год

Гендельман отметил, что Израиль предлагал легальные маршруты для помощи жителям Газы, «чтобы еда и лекарства дошли до людей, а не до боевиков». «Отказались. Потому что цель была не помощь, а картинка — очередное шоу на фоне моря. Да и самой гуманитарной помощи на борту этой «флотилии» не оказалось», — написал он.

Советник добавил, что проникновение в сектор Газа без согласия Израиля «незаконно и опасно». «Сектор Газа — это зона военных действий... И попытки ее прорвать — нарушение, с которым Израиль будет разбираться каждый раз и до конца», — заключил он.

Вечером 1 октября израильские силы остановили флотилию «Сумуд», когда она находилась в нескольких часах пути от побережья Газы. Задержаны были около 70 активистов. Организаторы флотилии назвали перехват незаконным. В «Сумуд» заявили, что одно из их судов, «Флориду», намеренно протаранили, а два других, «Альму» и «Сирус», обстреляли из водометов.

«Флотилия стойкости» (Флотилия «Сумуд») — это международное морское движение, стартовавшее летом 2025 года с целью прорвать израильскую блокаду сектора Газа. В его составе — более 50 судов и тысячи участников, прибывших из свыше 44 государств.

Проект получил политическую поддержку более десяти министров иностранных дел, ряда итальянских партий и политиков, парламентариев из Испании и Португалии, президента Колумбии Густаво Петро, а также специального докладчика ООН по вопросу о положении на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе.

Израильский МИД утверждает, что флотилия связана с ХАМАС — движением, против которого в секторе Газа ведутся боевые действия. В публикации в X ведомство заявило, что реальная цель участников — «провокация», и добавило, что им предлагали иные варианты доставки гуманитарной помощи в анклав.

Премьер Италии призвала участников флотилии Греты Тунберг остановиться
Политика
Джорджа Мелони

Позже министерство отметило, что задержанные участники экспедиции были перевезены в израильский порт и находятся в безопасности. Среди них — экоактивистка Грета Тунберг.

В настоящее время из Израиля выслали четверых граждан Италии, остальные находятся в процессе депортации. «Израиль стремится как можно скорее завершить эту процедуру», — сообщили в МИД страны.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
флотилия Израиль сектор Газа Грета Тунберг ХАМАС
Материалы по теме
В Европе прошли протесты после перехвата Израилем флотилии Тунберг
Политика
Премьер Италии призвала участников флотилии Греты Тунберг остановиться
Политика
Израиль задержал 70 человек с судов шедшей в Газу флотилии с Тунберг
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
СК назвал четыре версии пропажи семьи в Красноярском крае Общество, 15:30
Новое дело против Абызова возбудили из-за инвестиций в компанию из США Политика, 15:26
Суд отказал «Шанинке» в иске против Рособрнадзора Общество, 15:25
Стокгольм стал самым популярным местом в Европе для проведения IPO Инвестиции, 15:24
Melke: «Мы меняем правила игры на рынке ПВХ-окон» Отрасли, 15:23
Англиканскую церковь впервые в истории возглавила женщина Политика, 15:22
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Премьер Украины рассказала о «немного подорванном» доверии Запада Политика, 15:18
В Баварии рассмотрят законопроект о праве полиции сбивать дроны Политика, 15:15
Военная бригада футбольных фанатов «Эспаньола» объявила о перезагрузке Политика, 15:12
Суд начал заново рассматривать дело экс-гендиректора «Макфы» и его тещи Общество, 15:09
Российские инвесторы оспорили часть 18-го пакета санкций ЕСПодписка на РБК, 15:01
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России Политика, 14:59
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погиб один человек Общество, 14:58