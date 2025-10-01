Премьер Италии призвала участников флотилии Греты Тунберг остановиться

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала направляющуюся в сектор Газа «Глобальную флотилию Сумуда» (Global Sumud Flotilla), в которой участвует экоактивистка Грета Тунберг, остановиться. Об этом она написала в соцсети X.

Мелони выразила удивление обвинению представителей флотилии, что якобы она «считает «опасными» невооруженных гражданских лиц и суда, загруженные гуманитарной помощью».

«Эту помощь можно доставлять без риска через уже созданные безопасные каналы. Настойчивое желание прорвать морскую блокаду означает, сознательно или нет, становиться инструментами тех, кто стремится взорвать любую возможность перемирия», — подчеркнула итальянский премьер.

Мелони также попросила не читать лекции о морали и мире, если целью флотилии попасть в Газу служит эскалация.

«И не используйте гражданское население Газы, если вы на самом деле не заботитесь о его судьбе», — заключила политик.

Флотилия Тунберг, вышедшая из гавани Испании в конце августа, была названа организаторами самой крупной из всех, что отправляли ранее. В ее состав входят десятки судов с активистами, медиками, экипажами и журналистами из 44 стран.

Ранее экоактивистка уже выходила с флотилией в Газу в июне. Коалиция называлась «Флотилия свободы», участники плыли на судне под названием Madleen. По словам активистов, они хотели доставить в Газу символическую гуманитарную помощь. После задержания судна израильским морским спецназом Тунберг депортировали из Израиля.

Израильские власти рассматривают попытки нарушить морскую блокаду сектора Газа как сознательное содействие группировке ХАМАС.

Из-за новой попытки экоактивистки попасть в Газу министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир решил разработать план, по которому активистов будут содержать в условиях, сопоставимых с содержанием террористов.