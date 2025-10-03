Главы генштабов ЕС встретятся после задержания шедшего из России танкера

Макрон заявил, что члены НАТО хотят усилить давление на Москву, чтобы вернуть ее за стол переговоров и разработают более конкретные меры против теневого флота. Путин назвал задержание танкера во Франции пиратством

Эмманюэль Макрон (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Начальники генеральных штабов стран Европы в ближайшие недели проведут встречу с участием представителей НАТО «для разработки совместных действий», сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне задержания шедшего из России танкера Boracay.

Отвечая на вопрос о причинах задержания, Макрон сказал, что у ВМС Франции «возникли подозрения, поэтому наш флот принял меры». «Мы столкнулись с крайне агрессивным поведением в отношении нашего фрегата и вертолетов. Это послужило основанием для начала расследования», — добавил он (цитата по tf1info).

Французский лидер обвинил Россию в «гибридных атаках» в Европе и заявил, что страны региона «решили повысить порог реагирования».

Танкер Boracay находится под санкциями Евросоюза и Великобритании, так как, по мнению западных стран, является участником теневого флота России. Макрон призвал задерживать такие суда, чтобы нарушить поставки нефти. «Мы хотим усилить давление на Россию, чтобы убедить ее вернуться за стол переговоров», — сказал французский президент (цитата по Reuters), добавив, что члены НАТО разработают более конкретные меры против теневого флота.

По данным Marine Traffic, Boracay в конце сентября вышел из российского порта Приморск и направился в Вадинар на северо-западе Индии. Судно прошло через Балтийское море и, обогнув Данию с севера, вошло в Северное море. Потом оно проследовало через Ла-Манш, обогнуло северо-западную часть Франции, но затем сменило курс и направилось на восток, к французскому побережью. Сейчас танкер стоит на якоре у западного побережья Франции. Экипаж не смог предоставить данные о принадлежности судна и не выполнил распоряжения, поэтому французские власти начали расследование, позднее капитану судна, а было предъявлено обвинение в неподчинении приказам.

Boracay фигурирует в расследовании Дании о появлении дронов в воздушном пространстве страны в сентябре. Россия отвергает обвинения в причастности к ЧП с беспилотниками. обвинения, назвав их провокацией.

Президент России Владимир Путин назвал задержание танкера пиратством, отметив, что это произошло в международных водах. На судне не было военных грузов, указал он, добавив, что «не знает, насколько это связано с Россией». Кремль пообещал, что Москва примет меры, если призыв Макрона относительно танкеров с российской нефтью будет исполнен. «А если вы сделаете ошибку и будете затруднять вообще нефтяные все маршруты транспортировки? <...> Вы что, готовы взбудоражить весь нефтяной рынок?», — задался вопросом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.