Полиция Хельсинки пришла в посольство России по просьбе дипломатов

Интерьер посольства России в Финляндии (Фото: МИД России)

Полиция Хельсинки начала проверку в посольстве России по просьбе самой дипломатической миссии, говорится в сообщении на сайте полиции.

«Сегодня, 3 октября, полиция проводит проверку безопасности в районе российского посольства по просьбе посольства Российской Федерации в Хельсинки. Проверка началась около 17:30 (совпадает с мск. — РБК). Угрозы для населения в данной ситуации нет», — сказано в сообщении. Других подробностей в сообщении не приводится.

Посольство России в Хельсинки расположено в южной части города по адресу: улица Техтаанкату, дом 1B. На сайте дипмиссии сообщений о запросе на проверку безопасности нет.

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