Экс-посол Финляндии заявил о восстановлении связей с Россией в будущем
Отношения Москвы и Хельсинки еще долго будут напряженными, но на каком-то этапе их придется выстраивать заново. Такое мнение высказал бывший посол Финляндии в России Антти Хелантери, передает Maaseudun Tulevaisuus.
По его словам, в настоящее время трудно предположить, какими именно будут отношения между странами, поскольку и Россия, и Финляндия уже не похожи на те страны, которыми они были несколько лет назад.
Отношения между Россией и Финляндией ухудшились после начала военной операции на Украине. Финны осудили действия Москвы и подали заявку на вступление в НАТО из-за потенциальной угрозы.
Государства сохраняют отношения на дипломатическом уровне, но на политическом их нет и не будет до окончания конфликта на Украине, заявил финский президент Александр Стубб.
Президент России Владимир Путин отмечал, что у Москвы и Хельсинки нет никаких споров и проблем, но они могут появиться после вступления Финляндии в НАТО.
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов