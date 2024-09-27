Экс-посол Финляндии заявил о восстановлении связей с Россией в будущем

Антти Хелантери (Фото: Михаил Метцель / Администрация Президента России)

Отношения Москвы и Хельсинки еще долго будут напряженными, но на каком-то этапе их придется выстраивать заново. Такое мнение высказал бывший посол Финляндии в России Антти Хелантери, передает Maaseudun Tulevaisuus.

По его словам, в настоящее время трудно предположить, какими именно будут отношения между странами, поскольку и Россия, и Финляндия уже не похожи на те страны, которыми они были несколько лет назад.

Отношения между Россией и Финляндией ухудшились после начала военной операции на Украине. Финны осудили действия Москвы и подали заявку на вступление в НАТО из-за потенциальной угрозы.

Государства сохраняют отношения на дипломатическом уровне, но на политическом их нет и не будет до окончания конфликта на Украине, заявил финский президент Александр Стубб.

Президент России Владимир Путин отмечал, что у Москвы и Хельсинки нет никаких споров и проблем, но они могут появиться после вступления Финляндии в НАТО.