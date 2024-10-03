Канада и Северная Европа создадут оборонную коалицию против России в Арктике

Канада заявила о создании оборонной коалиции против России в Арктике

Канада и североевропейские страны работают над созданием «диалога по безопасности в Арктике» или форума для обсуждения обороны, сказала Жоли, отметив, что "в новой реальности" больше стран проявляют интерес к региону

Канада и страны Северной Европы работают над созданием объединения для противодействия активности России и Китая в Арктике, рассказала Bloomberg глава МИД Канады Мелани Жоли.

Жоли в прошлые выходные встречалась со своими коллегами из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в канадском городе Икалуит, отмечает агентство. Министры договорились изучить пути создания «диалога по безопасности в Арктике» или нового форума для обсуждения вопросов обороны, рассказала глава канадского МИДа изданию.

В ходе этих дискуссий необходимо сосредоточиться на иностранных инвестициях в Арктику и исследованиях «двойного назначения», проводимых потенциальным противником, добавила министр.

Канада, по словам Жоли, долгое время думала, что защищена своей географией. «Но теперь нам нужно считаться с тем, что мы страна, которая стоит лицом к лицу с Россией, и из-за изменения климата все больше стран проявляют интерес к Арктике, включая Китай», — сказала она. Оттава должна учитывать эту «новую реальность», полагает Жоли.

Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция входят в Арктический совет — межправительственную организацию арктических государств. В начале марта 2022 года все страны Арктического совета, кроме России, выпустили заявление об отказе от участия в заседаниях под председательством Москвы. В июне они объявили о намерении ограниченно возобновить работу в совете в рамках проектов, которые не предполагают участия России.

Российский посол в Оттаве Олег Степанов в конце сентября рассказал, что в рабочих группах Арктического совета сохраняется «ручеек общения» между Россией и Канадой, а сотрудничество по этой линии в целом «худо-бедно дышит».

Однако, по словам дипломата, на коммуникацию оказывает влияние тот факт, что абсолютное большинство стран — участниц совета стали членами НАТО.

Все государства-члены Арктического совета, кроме России входят в военный альянс. Швеция вступила в него последней в начале марта, до этого членом блока стала Финляндия.

Российские власти указывали на негативные последствия для безопасности страны от расширения НАТО. После вступления в блок Финляндии президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов. Ответные меры Москва связывала с необходимостью купирования угроз.