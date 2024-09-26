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Политика ,  
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Посол в Оттаве назвал Арктический совет «ручейком общения» с Канадой

В рабочих группах Арктического совета продолжается «ручеек общения» между Россией и Канадой, рассказал в интервью «Известиям» российский посол в Оттаве Олег Степанов.

По словам дипломата, сотрудничество по линии Арктического совета «худо-бедно дышит». Однако на коммуникацию оказывает влияние тот факт, что абсолютное большинство стран-участниц совета стали членами НАТО.

«Но в рабочих группах какой-то ручеек общения есть. Есть также такой тонкий канал связи между коренными народностями. Но в остальном всё заморожено. Нынешний кабинет Трюдо находится в полнейшей зависимости от политики США», — сказал Степанов.

Арктический совет — межправительственная организация арктических государств. В нее входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

В начале марта 2022 года все страны Арктического совета, кроме России, выпустили заявление об отказе от участия в заседаниях под председательством Москвы. В июне они объявили о намерении ограниченно возобновить работу в совете в рамках проектов, которые не предполагают участия России.

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Свои интересы Канада проецирует в конфронтационном ключе, страна занимает антироссийскую позицию, отметил посол.

В целом двусторонние отношения Москвы и Оттавы заморожены, считает дипломат. По словам Степанова, это не соответствует интересам канадской стороны, но развитие сотрудничества тормозит именно Оттава.

Товарооборот между странами упал до $88 млн, добавил посол. Стороны торгуют друг с другом сельхозпродукцией и медицинскими препаратами, отметил он.

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