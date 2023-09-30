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Военная операция на Украине ,  
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МИД Британии назвал поддержку Киева «тяжелой и больной», но необходимой

Глава МИД Британии Клеверли: поддерживать Украину тяжело и больно, но нужно
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Военная операция на Украине
Джеймс Клеверли
Джеймс Клеверли (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Помогать Украине тяжело и больно, но прекращение поддержки может только ухудшить ситуацию в мире, заявил в интервью The House глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

По словам Клеверли, в случае прекращении военной и гуманитарной помощи Украине, инфляционное и политическое давление только усилятся. «Именно поэтому позиция правительства Великобритании решительна», — отметил он.

«Это тяжело и это больно, но если мы потерпим неудачу, будет только труднее и больнее», — добавил Клеверли.

Лондон с начала российской спецоперации на Украине оказывает стране военную, экономическую и гуманитарную помощь. Кроме того, Великобритания проводит программу подготовки украинских военных. По данным на июль 2023 года, ее прошли 18 тыс. бойцов ВСУ.

Общий объем военной помощи Киеву с апреля 2022 года по март 2023 года составил £2,3 млрд (около $2,9 млрд), сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.

Главным поставщиком для Украины остаются США. По данным Пентагона на конец августа 2023 года, Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи более чем на $43,7 млрд с начала боевых действий.

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Последний, 47-й пакет военной помощи на сумму $325 млн США выделили Украине 22 сентября 2023 года.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву, указывая, что это затягивает конфликт и не способствует переговорам.

Теги
Украина Великобритания Джеймс Клеверли военная помощь
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