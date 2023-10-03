Politico узнала о рисках сокращения объема военной помощи Киеву

Европейские запасы вооружений иссякают и это может сказаться на объемах помощи, выделяемой Украине, сообщили источники Politico. Россия критикует поставки оружия Киеву со стороны западных стран

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Объем военной помощи Украине вскоре может быть снижен, поскольку запасы оружия в европейских странах почти истощились, сказал источник Politico в администрации президента США Джо Байдена.

По его словам, после 18 месяцев интенсивных боевых действий европейские запасы оружия иссякают, однако все еще есть надежда, что союзники смогут найти совместное решение для продолжения военной поддержки Киева. «[Сокращения запасов] следует ожидать, учитывая масштабы того, что было предоставлено Украине», — отметил собеседник Politico.

Другой источник издания в Брюсселе также заявил, что европейские страны больше не в состоянии продолжать снабжать Киев оружием из собственных запасов. Он добавил, что, хотя Украина пользуется поддержкой европейского общества, «мы сделали все, чтобы не поставить под угрозу нашу собственную безопасность».

С начала российской военной операции США и другие западные страны оказывают Украине гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военную помощь на более чем $43,7 млрд. В начале сентября на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что с начала боевых действий Киев получил военную помощь от союзников на сумму около $100 млрд.

Однако 1 октября президент США Джо Байден утвердил проект бюджета США на 45 дней без помощи Украине. В него вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. Против включения помощи Киеву выступили республиканцы, в частности спикер палаты представителей Кевин Маккарти, который потребовал отчета за уже выделенные средства.

В Пентагоне после принятия временного бюджета сообщили, что располагают $5,2 млрд на военную помощь Украине — этого должно хватить еще на полгода при нынешних объемах затрат. Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США остались средства только на срочную военную помощь Киеву.

Россия осуждает предоставление помощи Украине. Кремль не раз отмечал, что поставки вооружений и другое содействие со стороны США говорят о вовлеченности Вашингтона в конфликт Москвы и Киева.