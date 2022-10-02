На горячей линии назвали условия мобилизации монахов

Монахи — такие же граждане, как и остальные россияне, поэтому, если у них есть военный билет, они могут быть призваны, пояснили на горячей линии 122

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Монахов могут призвать в рамках частичной мобилизации, если у них есть военный билет, сообщили РБК на горячей линии 122.

«Мобилизации подлежат все граждане РФ, находящиеся в запасе вооруженных сил. Если у монаха есть военный билет на руках, значит, он находится в запасе. Даже если он никогда не служил, но имеет на руках военный билет, он может призваться на частичную мобилизацию. Он такой же гражданин России, как и все», — пояснили на горячей линии.

Ранее замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, отвечая на вопрос о возможной мобилизации священников, сказал Daily Storm, что они могут участвовать в военной операции на Украине только в качестве духовников. «Священники служат в армии военными священниками. Это для них единственная возможность участвовать в военной операции», — отметил Кипшидзе, уточнив, что на Украине есть такие военные священники.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в свою очередь, призывал верующих к духовной мобилизации, которая, по его словам, поможет полному примирению жителей России и Украины. Сейчас «многие восстают на Русь» и у многих «голова закружилась» в стремлении ее погубить, указал он. «Можете себе представить состояние мое, патриарха всея Руси, когда сегодня брат убивает брата?» — поинтересовался патриарх, напомнив об «общем долге пред Богом молиться о прекращении междоусобной брани».

Глава Русской православной церкви также пообещал отпущение грехов тем, кто погиб при исполнении воинского долга. По его словам, церковь молится о том, чтобы военные действия прекратились как можно быстрее и «чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне». «И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве», — объяснил патриарх в проповеди. Такой человек «себя приносит в жертву за других», поэтому «эта жертва смывает все грехи», которые тот совершил, подчеркнул глава РПЦ.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в рамках нее в вооруженные силы планируется призвать 300 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro Pro Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык Статьи Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи Pro По каким отраслям ударят новые санкции ЕС По каким отраслям ударят новые санкции ЕС Прогнозы Pro Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Статьи Pro Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Статьи Pro В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето Статьи Pro «Правила жизни Титанов»: привычки и приемы миллионеров и знаменитостей «Правила жизни Титанов»: привычки и приемы миллионеров и знаменитостей Саммари Pro Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Статьи

Мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет, в первую очередь имеющие боевой опыт и отслужившие в армии, а также те, у кого есть необходимая военная специальность: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители, поясняли в Минобороны.