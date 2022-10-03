Минобороны: ВСУ вклинились в оборону России в районе Золотой Балки Херсонской области

Военные заявили о вклинившихся в оборону танках ВСУ в Херсонской области

Танки ВСУ вклинились в оборону российских сил в направлении села Золотая Балка на берегу Днепра на севере Херсонской области, говорится в сводке российского Минобороны в телеграм-канале.

«Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — сообщили в ведомстве.

По его данным, украинские военные потеряли в этом районе около 130 человек и 23 единицы военной техники.

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