Столица Нагорного Карабаха подверглась новому обстрелу

Накануне, 2 октября, Степанакерт неоднократно подвергся артиллерийским обстрелам. Утром на территории города разорвались по меньшей мере два снаряда. Как сообщал представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Среди мирного населения оказались пострадавшие.

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Ближе к вечеру обстрелы Степанакерта возобновились. Как сообщал корреспондент РБК, в городе прогремели два мощных взрыва, а затем в центре Степанакерта прозвучали еще несколько взрывов. Как сообщил омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян, по столице НКР было нанесено три ракетных удара, в результате чего были разрушены жилые дома и погибли гражданские. Число жертв он не назвал.

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