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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан заявил о занятии новых опорных пунктов в Нагорном Карабахе

Фото:Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Вооруженные силы Азербайджана заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте азербайджанского Минобороны.

«В течении сегодняшнего дня войска азербайджанской армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в ходе боевых действий было уничтожено значительное число личного состава армии Армении, а также вооружений, боевой и другой техники противника.

В Минобороны уточнили, что с 27 сентября азербайджанским войскам удалось уничтожить:

  • до 230 танков и другой бронетехники;
  • 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;
  • 38 средств Противовоздушной обороны (ПВО);
  • 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;
  • семь складов с боеприпасами;
  • более 130 автомобильной техники;
  • один зенитно-ракетный комплекс С-300.

Материал дополняется.

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