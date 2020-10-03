Конфликт Армении и Азербайджана , 03 окт, 08:00
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Азербайджан заявил о занятии новых опорных пунктов в Нагорном Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте азербайджанского Минобороны.
«В течении сегодняшнего дня войска азербайджанской армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что в ходе боевых действий было уничтожено значительное число личного состава армии Армении, а также вооружений, боевой и другой техники противника.
В Минобороны уточнили, что с 27 сентября азербайджанским войскам удалось уничтожить:
- до 230 танков и другой бронетехники;
- 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;
- 38 средств Противовоздушной обороны (ПВО);
- 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;
- семь складов с боеприпасами;
- более 130 автомобильной техники;
- один зенитно-ракетный комплекс С-300.