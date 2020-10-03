Азербайджан заявил о занятии новых опорных пунктов в Нагорном Карабахе

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Вооруженные силы Азербайджана заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте азербайджанского Минобороны.

«В течении сегодняшнего дня войска азербайджанской армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в ходе боевых действий было уничтожено значительное число личного состава армии Армении, а также вооружений, боевой и другой техники противника.

В Минобороны уточнили, что с 27 сентября азербайджанским войскам удалось уничтожить: