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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан и Армения заявили о возобновлении боев в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что его военные заняли ряд стратегических высот на линии соприкосновения, а Минобороны Армении сообщило об очередных сбитых самолете и беспилотнике противника
Фото:Sipan Gyulumyan / AP
Фото: Sipan Gyulumyan / AP

В Нагорном Карабахе продолжились бои, военные Азербайджана заняли ряд стратегических высот на линии соприкосновения, сообщается на сайте Минобороны страны.

«Ночью и утром 2 октября боевые действия продолжались на разных направлениях фронта. На Агдаринском направлении наши войска освободили господствующие высоты противника вокруг [села] Мадагиза и контролируют этот пункт», — говорится в сообщении ведомства.

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С полуночи до семи утра военные уничтожили «пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и множество личного состава», указало Минобороны Азербайджана.

О том, что военные действия по всей линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе продолжились, сообщила и пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

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Фото:Thanassis Stavrakis / AP

«Около 07:55 [06:55 мск] подразделения ПВО армянских сил поразили вражеский самолет и беспилотник в северо-восточном направлении Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика. — РБК). Боевые действия вдоль границы Арцаха продолжаются», — написала в Facebook Степанян.

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Видео: Минобороны Армении
Видео: Минобороны Армении
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По данным Минобороны Нагорного Карабаха, за ночь ситуация в зоне конфликта существенно не изменилась. «На данном этапе военные операции были возобновлены по всем направлениям передовой», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей.

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Армения считает, что в боях на стороне Азербайджана участвует Турция, которая якобы поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой, например истребителями F-16. Баку и Анкара эти обвинения опровергли.

Противостояние из-за Нагорного Карабаха продолжается между Азербайджаном и Арменией почти 30 лет. Регион, который преимущественно населяют армяне, в 1991 году провозгласил независимость от Азербайджана. Тот в 1992–1994 годах пытался вернуть Нагорный Карабах под свой контроль, однако в результате страны договорились о прекращении огня. Баку самопровозглашенную республику не признает.

Автор
Виктория Полякова
Нагорный Карабах бои Армения Азербайджан
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