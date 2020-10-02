Азербайджан и Армения заявили о возобновлении боев в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что его военные заняли ряд стратегических высот на линии соприкосновения, а Минобороны Армении сообщило об очередных сбитых самолете и беспилотнике противника

Фото: Sipan Gyulumyan / AP

В Нагорном Карабахе продолжились бои, военные Азербайджана заняли ряд стратегических высот на линии соприкосновения, сообщается на сайте Минобороны страны.

«Ночью и утром 2 октября боевые действия продолжались на разных направлениях фронта. На Агдаринском направлении наши войска освободили господствующие высоты противника вокруг [села] Мадагиза и контролируют этот пункт», — говорится в сообщении ведомства.

С полуночи до семи утра военные уничтожили «пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и множество личного состава», указало Минобороны Азербайджана.

О том, что военные действия по всей линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе продолжились, сообщила и пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.