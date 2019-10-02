На Майдан вышли люди с протестами против «капитуляции» из-за Донбасса

На Майдан вышли люди с протестами против «капитуляции» из-за Донбасса

Они выступают против «формулы Штайнмайера», предусматривающей ввод особого статуса для Донбасса. Накануне ее согласовали на заседании контактной группы в Минске

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Киеве на майдане Незалежности вечером в среду собрались участники протеста, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера». Видеозапись с места событий опубликовала на своей странице в Facebook партия «Европейская солидарность», лидером которой является бывший президент Украины Петр Порошенко.

Акция проходит под лозунгами «Нет капитуляции», «Одна единая соборная Украина», «Зелю геть», добавляет портал Obozrevatel.ua. «Мы хотим мира вследствие победы, а не по сценарию Кремля. Мы помним миллионы людей, которых Россия заставила покинуть родной дом и переселиться. Нам больно от 10 тыс. гражданских, которых убила российская агрессия», — говорится в заявлении организаторов, пишет «Левый берег».

Аналогичные акции протеста, по данным Obozrevatel.ua, прошли в среду и в ряде других украинских городов. В частности, протестующие вышли на улицы Харькова, Львова, Одессы, Винницы, Полтавы, Днепра.

«Формулу Штайнмайера», которая подразумевает введение особого статуса для Донбасса, представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали в минувший вторник в Минске.