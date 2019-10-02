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На Майдан вышли люди с протестами против «капитуляции» из-за Донбасса
Они выступают против «формулы Штайнмайера», предусматривающей ввод особого статуса для Донбасса. Накануне ее согласовали на заседании контактной группы в Минске
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Киеве на майдане Незалежности вечером в среду собрались участники протеста, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера». Видеозапись с места событий опубликовала на своей странице в Facebook партия «Европейская солидарность», лидером которой является бывший президент Украины Петр Порошенко.

Акция проходит под лозунгами «Нет капитуляции», «Одна единая соборная Украина», «Зелю геть», добавляет портал Obozrevatel.ua. «Мы хотим мира вследствие победы, а не по сценарию Кремля. Мы помним миллионы людей, которых Россия заставила покинуть родной дом и переселиться. Нам больно от 10 тыс. гражданских, которых убила российская агрессия», — говорится в заявлении организаторов, пишет «Левый берег».

Аналогичные акции протеста, по данным Obozrevatel.ua, прошли в среду и в ряде других украинских городов. В частности, протестующие вышли на улицы Харькова, Львова, Одессы, Винницы, Полтавы, Днепра.

Политика
Три фракции Рады раскритиковали президента за «формулу Штайнмайера»

«Формулу Штайнмайера», которая подразумевает введение особого статуса для Донбасса, представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали в минувший вторник в Минске.

После того как стало известно о подписании, противники «формулы» в этот же вечер устроили стихийный митинг на Майдане в Киеве, сообщил «Укринформ». Протестующие установили у стелы Независимости полуметровую искусственную елку с надписью «Зе, вам йолка».

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Лавров заявил о настораживающей реакции на «формулу Штайнмайера» в Киеве

Среди собравшихся были, в частности, представители «Европейской солидарности». Среди активистов звучали призывы собираться на Майдане каждый день в 19:00, отмечал портал.

Подписание «формулы Штайнмайера» открывает путь переговорам в «нормандском формате». Москва называла согласование «формулы» одним из основных условий для проведения саммита Россия — Украина — Германия — Франция. Президент Украины Владимир Зеленский накануне, комментируя подписание «формулы», заявил, что последние препятствия для «нормандского саммита» сняты.

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К офису Зеленского вышли с протестами против «нормандского сговора»

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Донбасс, Майдан, протесты
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