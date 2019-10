Трамп продолжил настаивать на своем предложении в разговоре с Зеленским

Президент США потребовал начать расследование против семьи Байденов не только на Украине, но и в Китае. Это связано с поездкой сына тогдашнего вице-президента США в КНР, когда он якобы заключил сделку с местным инвестфондом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Украине и Китаю следовало бы начать расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его компаний, передает Reuters.

«Китай должен начать расследование по поводу Байденов, потому что то, что случилось в Китае, это так же плохо, как то, что случилось на Украине», — сказал он.

Как отмечает The Washington Post, заявление Трампа связано с утверждениями, что сын Джо Байдена Хантер в ходе поездки в КНР в 2013 году участвовал в создании китайского фонда прямых инвестиций BHR Partners вместе с банкиром Джонатаном Ли. Адвокат Байдена-младшего говорил, что в ходе поездки его клиент не заключал никаких сделок, связанных с инвестфондом, и не был его акционером, пока Байден-старший находился на посту вице-президента, пишет The New York Times. Позже Хантер Байден приобрел 10% в компании, которая контролирует фонд.

Ранее в США разгорелся скандал после просьбы Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому инициировать расследование в отношении Байденов из-за украинской газовой компании Burisma Holdings. До 2019 года Байден-младший входил в число ее акционеров. Об этом, как выяснили СМИ, Трамп сказал Зеленскому в ходе телефонного разговора в июле. Глава палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его просьбы к Зеленскому.