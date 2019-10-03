Рогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева

По словам главы «Роскосмоса», проблема предприятия заключается в логистике производства. За год сумму его долгов удалось сократить на несколько десятков млрд руб., а впервые на чистую прибыль центр выйдет в 2024 году

«Роскосмос» нашел причину многомиллиардных долгов Центра Хруничева. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

«Мы докопались до причины: физически логистика производства не позволяет выпускать предприятию изделия с достаточной себестоимостью и иметь необходимую маржу по контрактам», — сказал глава госкорпорации.

По словам главы «Роскосмоса», с прошлого года ему удалось снизить сумму в 117 млрд руб. долга, куда входят штрафы, кредиты и дефицит операционной деятельности, на несколько десятков миллиардов руб. Рогозин заверил, что центр впервые выйдет на чистую прибыль в 2024 году.

Это станет возможным благодаря созданию по поручению президента Национального космического центра — аэрокосмического кластера в Москве, проект которого предполагает в том числе ускорение финансового оздоровления Центра Хруничева. «За счет реализации Национального космического центра получим дополнительно 44 млрд руб., которые вложим в программу финансового оздоровления», — пояснил Рогозин.