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Политика ,  
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Рогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева
По словам главы «Роскосмоса», проблема предприятия заключается в логистике производства. За год сумму его долгов удалось сократить на несколько десятков млрд руб., а впервые на чистую прибыль центр выйдет в 2024 году

«Роскосмос» нашел причину многомиллиардных долгов Центра Хруничева. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

«Мы докопались до причины: физически логистика производства не позволяет выпускать предприятию изделия с достаточной себестоимостью и иметь необходимую маржу по контрактам», — сказал глава госкорпорации.

Политика
Рогозин увидел в долгах Центра Хруничева угрозу национальной безопасности

По словам главы «Роскосмоса», с прошлого года ему удалось снизить сумму в 117 млрд руб. долга, куда входят штрафы, кредиты и дефицит операционной деятельности, на несколько десятков миллиардов руб. Рогозин заверил, что центр впервые выйдет на чистую прибыль в 2024 году.

Это станет возможным благодаря созданию по поручению президента Национального космического центра — аэрокосмического кластера в Москве, проект которого предполагает в том числе ускорение финансового оздоровления Центра Хруничева. «За счет реализации Национального космического центра получим дополнительно 44 млрд руб., которые вложим в программу финансового оздоровления», — пояснил Рогозин.

Бизнес
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Глава «Роскосмоса» также сообщил, что в связи с логистическими проблемами Центра Хруничева производство ракет «Ангара» будет перенесено из Москвы в Омск на предприятие «Полет». С 2024 года этот завод начнет выпускать по 10 таких ракет

В конце мая Рогозин называл долги Центра Хруничева угрозой национальной безопасности. Тогда глава «Роскосмоса» утверждал, что центр начнет выплачивать банкам долги в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет, то есть в 2029 году.

Автор: Артём Губенко
Теги: Дмитрий Рогозин, Центр Хруничева, долги
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