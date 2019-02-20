Путин поручил сформировать Национальный космический центр

Президент Владимир Путин поручил «Роскосмосу» совместно с правительством Москвы сформировать Национальный космический центр. Об этом он заявил в рамках послания Федеральному собранию, которое транслировал телеканал РБК.

«Поручаю «Роскосмосу» совместно с правительством Москвы — коллеги приходили ко мне, докладывали, хороший проект — сформировать Национальный космический центр», — сказал глава государства. По его словам, центр должен обеспечить работу основных профильных организаций отрасли, проведение научных исследований и подготовку кадров.

Как заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, центр заработает через три с половиной года. «Теперь мы уже начинаем работать с правительством Москвы, и я думаю, что через три с половиной года, по нашим расчетам, этот центр уже заработает», — цитирует его ТАСС. По словам Рогозина, проект предполагает ускорение плана финансового оздоровления Центра Хруничева и создание аэрокосмического кластера, в котором будут размещены предприятия и конструкторские бюро.

В конце января премьер-министр Дмитрий Медведев призвал «Роскосмос» «заканчивать с прожектерством», а также «меньше говорить и больше делать». Премьер также назвал ряд проблем ракетно-космической отрасли, среди которых упомянул неэффективное расходование бюджетных средств и отставание от сроков строительства космодрома «Восточный». Правительство дало госкорпорации месяц на улучшение финансовой дисциплины.