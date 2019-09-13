Экс-глава Центра Хруничева возглавил «дочку» группы ПИК

Андрей Калиновский руководил Центром Хруничева до 2017 года. В феврале было решено застроить территорию Центра, превратив его в Национальный космический центр с кластером предприятий смежных отраслей

Андрей Калиновский (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Андрей Калиновский, летом 2017 года покинувший пост гендиректора Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева, стал генеральным директором АО «ПИК-Индустрия» (входит в группу компаний ПИК), следует из данных СПАРК.

«ПИК-Индустрия», как следует из карточки компании, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Калиновский занимает пост гендиректора компании с 3 сентября 2018 года, как следует из данных СПАРК.

На посту главы Центра Хруничева Калиновского в июле 2017 года сменил Алексей Варочко. Источник «Интерфакса» тогда сообщал, что Калиновский переходит на работу в «Роскосмос» на позицию исполнительного директора по качеству госкорпорации. «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий космической промышленности подтверждал эту информацию. Собеседники газеты отмечали, что де-юре уход Калиновского с поста главы Центра связан с окончанием контракта.

В феврале 2019 года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил «Роскосмосу» и властям Москвы сформировать Национальный космический центр на территории нынешнего Центра Хруничева. Президент отметил, что в центре должно находиться все, что касается космоса напрямую, а рядом должен размещаться кластер из организаций в смежных областях, нужных космической отрасли.