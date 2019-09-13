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Экс-глава Центра Хруничева возглавил «дочку» группы ПИК
Андрей Калиновский руководил Центром Хруничева до 2017 года. В феврале было решено застроить территорию Центра, превратив его в Национальный космический центр с кластером предприятий смежных отраслей
Андрей Калиновский (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Андрей Калиновский, летом 2017 года покинувший пост гендиректора Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева, стал генеральным директором АО «ПИК-Индустрия» (входит в группу компаний ПИК), следует из данных СПАРК.

«ПИК-Индустрия», как следует из карточки компании, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Калиновский занимает пост гендиректора компании с 3 сентября 2018 года, как следует из данных СПАРК.

На посту главы Центра Хруничева Калиновского в июле 2017 года сменил Алексей Варочко. Источник «Интерфакса» тогда сообщал, что Калиновский переходит на работу в «Роскосмос» на позицию исполнительного директора по качеству госкорпорации. «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий космической промышленности подтверждал эту информацию. Собеседники газеты отмечали, что де-юре уход Калиновского с поста главы Центра связан с окончанием контракта.

В феврале 2019 года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил «Роскосмосу» и властям Москвы сформировать Национальный космический центр на территории нынешнего Центра Хруничева. Президент отметил, что в центре должно находиться все, что касается космоса напрямую, а рядом должен размещаться кластер из организаций в смежных областях, нужных космической отрасли.

Политика
Путин поддержал проект Национального космического центра

«Роскосмос» позднее подготовил проект создания такого центра. Согласно презентации, общая территория, где разместятся все объекты, составит более 150 га. На ней, в частности, расположатся головной офис «Роскосмоса», офисы предприятий космической отрасли, научно-образовательные объекты, объекты технопарка «Звездный» и конгрессно-деловые объекты. Стоимость всего проекта составит около 25 млрд руб.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в июле этого года говорил, что реализовать проект планируется до конца 2024 года. Эти же сроки указаны в презентации «Роскосмоса».

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщил «РИА Недвижимость», что социальные объекты Центра Хруничева будут переданы на баланс Москвы на возмездной основе. Речь идет о восьми детских образовательных учреждениях, большая часть из которых не функционирует, и ДК имени Горбунова.

Авторы: Мария Бондаренко, Инна Сидоркова
Теги: Центр Хруничева, строительство, группа ПИК
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