Рогозин увидел в долгах Центра Хруничева угрозу национальной безопасности

По словам главы «Роскосмоса», закредитованность и избыточность накладных расходов являются болевыми точками многих компаний ОПК. Долги Центра им. Хруничева Рогозин оценивал в 111 млрд руб.

Дмитрий Рогозин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Иногда финансовые проблемы компаний ОПК приобретают настолько острый характер, что заставляют думать об угрозах национальной безопасности, заявил в интервью «РИА Новости» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Закредитованность, избыточность накладных расходов — болевая точка многих компаний ОПК, но иногда проблемы приобретают настолько острый характер, что заставляют думать уже не только об экономических рисках, а об угрозах национальной безопасности», — пояснил Рогозин. По его словам, самой острой проблемой прошедшего года стало финансовое оздоровление Центра Хруничева.

Как отметил Рогозин, из поиска решений этих проблем появился проект Национального космического центра, который изначально был нацелен на оптимизацию активов отрасли, но сыграет роль и в формировании научно-инженерной среды. Кроме того, был создан банк с функциями отраслевого казначейства, который позволит упорядочить финансовые процессы и видеть «как на ладони» всю систему кооперации.

В ноябре прошлого года Рогозин говорил, что финансовая дыра в ГКНПЦ имени Хруничева составляет 111 млрд руб. Эта сумма включает долги перед «Роскосмосом», пени и штрафы за просроченные контракты и кредиты. Долг растет, поскольку зарплату сотрудникам центра фактически платит «Роскосмос». По словам Рогозина, долги банкам Центр имени Хруничева начнет выплачивать в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет. Гендиректор предприятия Алексей Варочко в марте оценивал финансовую задолженность центра в 84 млрд руб., при этом за 2018 год она сократилась на 31 млрд руб.