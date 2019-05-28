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Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
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Политика ,  
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Рогозин увидел в долгах Центра Хруничева угрозу национальной безопасности
По словам главы «Роскосмоса», закредитованность и избыточность накладных расходов являются болевыми точками многих компаний ОПК. Долги Центра им. Хруничева Рогозин оценивал в 111 млрд руб.
Дмитрий Рогозин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Иногда финансовые проблемы компаний ОПК приобретают настолько острый характер, что заставляют думать об угрозах национальной безопасности, заявил в интервью «РИА Новости» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Закредитованность, избыточность накладных расходов — болевая точка многих компаний ОПК, но иногда проблемы приобретают настолько острый характер, что заставляют думать уже не только об экономических рисках, а об угрозах национальной безопасности», — пояснил Рогозин. По его словам, самой острой проблемой прошедшего года стало финансовое оздоровление Центра Хруничева.

Политика
Рогозин оценил финансовую дыру в Центре им. Хруничева в ₽111 млрд

Как отметил Рогозин, из поиска решений этих проблем появился проект Национального космического центра, который изначально был нацелен на оптимизацию активов отрасли, но сыграет роль и в формировании научно-инженерной среды. Кроме того, был создан банк с функциями отраслевого казначейства, который позволит упорядочить финансовые процессы и видеть «как на ладони» всю систему кооперации.

В ноябре прошлого года Рогозин говорил, что финансовая дыра в ГКНПЦ имени Хруничева составляет 111 млрд руб. Эта сумма включает долги перед «Роскосмосом», пени и штрафы за просроченные контракты и кредиты. Долг растет, поскольку зарплату сотрудникам центра фактически платит «Роскосмос». По словам Рогозина, долги банкам Центр имени Хруничева начнет выплачивать в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет. Гендиректор предприятия Алексей Варочко в марте оценивал финансовую задолженность центра в 84 млрд руб., при этом за 2018 год она сократилась на 31 млрд руб.

Прошлой осенью Минфин включил Центр имени Хруничева в список подконтрольных «Роскосмосу» компаний, долги которых перед государством планирует урегулировать Минфин.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Центр Хруничева, Дмитрий Рогозин, Долги, национальная безопасность
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