ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,45 65,11 EUR Нал. 76,57 75,11 USD Бирж. 65,86 +0,36 EUR Бирж. 75,63 +0,01 USD ЦБ. 65,42 +0,20 EUR ЦБ. 75,74 +0,51 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6480,10 -77,48 IMOEX 2493,91 +1,80% RTSI 1196,03 +1,22% Brent 85,27 +0,19% DJIA 26827,07 +0,20% Nasdaq 8025,37 +0,32%
Курц выразил Путину надежду на скорый вывод иностранных войск из Сирии
Лента новостей
«Газпром» продаст австрийской OMV часть доли в Уренгойском месторождении 23:31, Бизнес Актера Михаила Фатеева арестовали по обвинению в совращении малолетнего 23:02, Общество Путин напомнил Европе о слабости Болгарии из-за «Южного потока» 22:50, Политика Курц выразил Путину надежду на скорый вывод иностранных войск из Сирии 22:48, Политика Тяжеловесная ротация: что означает уход Полтавченко и приход Беглова 22:38, Политика Путин счел возможным обойтись без масштабных боевых действий в Сирии 22:08, Политика Новак счел маловероятным повторение нефтяного кризиса 1973 года 22:03, Экономика «Локомотив» проиграл второй раз подряд в Лиге чемпионов 21:55, Спорт «Черкизово» ответило на сообщения о сальмонелле в продукции «Петелинки» 21:54, Бизнес Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 21:45, РБК и Сбербанк Путин передал Эрмитажу фельдмаршальский жезл Российской империи 21:41, Общество РЖД предложила модернизировать плацкарты в вагоны-трансформеры 21:34, Бизнес США вышли из протокола о выполнении решений Международного суда ООН 21:24, Политика Лавров назвал Украину ненадежным транзитером газа 21:06, Политика Нефть Brent поднялась выше $86 за баррель 21:05, Экономика На территорию дома Гюлена в США попытался проникнуть вооруженный человек 20:57, Политика Процедура против премьера: почему в Армении возобновились протесты 20:52, Политика В Костромской области упал вертолет 20:31, Общество Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 20:27, РБК и Philips Путин напомнил Полтавченко о нерешенных за годы работы проблемах 20:27, Политика Путин поздравил нового главу ФИДЕ Дворковича с избранием 20:14, Общество Силуанов рассказал о судьбе валютных вкладов при курсе на дедолларизацию 20:13, Финансы Путин предложил новому главе Петербурга самому решить свою судьбу 20:08, Политика ЦБ отчитался о полном отказе от иностранных спутников связи 20:07, Технологии и медиа Путин утвердил уголовную ответственность за отказ в найме предпенсионеров 20:00, Общество Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка» 19:56, РБК и Schneider Electric Лига чемпионов по футболу. «Локомотив» — «Шальке». Онлайн 19:55, Спорт СКР задержал зампредседателя ДОСААФ по делу о подкупе 19:52, Общество
Курц выразил Путину надежду на скорый вывод иностранных войск из Сирии
Война в Сирии, 22:48
0
Курц выразил Путину надежду на скорый вывод иностранных войск из Сирии
Канцлер Австрии Себастьян Курц на встрече с Владимиром Путиным выразил надежду на вывод иностранных, в первую очередь иранских, войск из Сирии. Путин заявил, что в стране есть возможность обойтись без масштабных боевых действий
Себастьян Курц и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Канцлер Австрии Себастьян Курц на встрече с президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге выразил надежду на скорый вывод иностранных войск, в том числе иранских, из Сирии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я надеюсь, что удастся вывести все иностранные войска из Сирии и прежде всего иранские войска, чтобы закончить войну в Сирии», — сказал Курц. По словам канцлера, Россия, как сверхдержава, «несет большую ответственность за то, чтобы найти политическое решение на Украине и в Сирии».

Прекращение войны в Сирии должно стать условием восстановления мира в стране. «Сейчас слишком много региональных властей и сверхдержав, которые заинтересованы в том, чтобы усиливать свое влияние в Сирии. Приглашение вывести иностранные войска из Сирии — очень правильное», — добавил он.​

Путин, в свою очередь, на встрече с Курцем заявил, что после договоренностей с Турцией по демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб в стране удастся обойтись без масштабных боевых действий. «Боевые действия ради боевых действий не нужны», — сказал Путин. Он также отметил вклад Анкары в вывод радикально настроенных боевиков и тяжелых вооружений.

Соглашение между Турцией и Россией об урегулировании ситуации в Идлибе, последней подконтрольной оппозиции провинции Сирии, было подписано 17 сентября. Согласно ему, в 20-километровой демилитаризованной зоне в районе линии соприкосновения оппозиционных группировок и сирийской армии должны быть выведены боевики-радикалы и тяжелые вооружения с обеих сторон. В занятых оппозицией районах провинции контроль за соблюдением соглашения возьмет на себя Турция, на правительственной территории — Россия. В канун заключения договоренностей Дамаск при поддержке ВКС России намеревался провести масштабную военную операцию, чтобы взять провинцию под свой контроль. Российская и сирийская авиация наносила массированные удары. США и другие западные страны угрожали атаковать правительственные войска в случае использования химического оружия в наступлении.

На данный момент на территории Сирии, где с 2011 года идет гражданская война, находятся военные России, Ирана, Турции, а также США и Франции. Вашингтон намерен продолжить присутствие своих военнослужащих в стране, несмотря на ранее прозвучавшие заявления о намерении вывести их.

Авторы: Полина Химшиашвили, Илья Лакстыгал.
Теги: Сирия , Себастьян Курц , Иран , Владимир Путин , вывод войск
Главное
Путин счел возможным обойтись без масштабных боевых действий в Сирии Политика
Материалы по теме
США пригрозили Сирии жесткими санкциями в обход Совбеза ООН Политика
Минобороны показало кадры поставки С-300 в Сирию Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter