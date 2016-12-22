Курц выразил Путину надежду на скорый вывод иностранных войск из Сирии

Канцлер Австрии Себастьян Курц на встрече с Владимиром Путиным выразил надежду на вывод иностранных, в первую очередь иранских, войск из Сирии. Путин заявил, что в стране есть возможность обойтись без масштабных боевых действий

Себастьян Курц и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Канцлер Австрии Себастьян Курц на встрече с президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге выразил надежду на скорый вывод иностранных войск, в том числе иранских, из Сирии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я надеюсь, что удастся вывести все иностранные войска из Сирии и прежде всего иранские войска, чтобы закончить войну в Сирии», — сказал Курц. По словам канцлера, Россия, как сверхдержава, «несет большую ответственность за то, чтобы найти политическое решение на Украине и в Сирии».

Прекращение войны в Сирии должно стать условием восстановления мира в стране. «Сейчас слишком много региональных властей и сверхдержав, которые заинтересованы в том, чтобы усиливать свое влияние в Сирии. Приглашение вывести иностранные войска из Сирии — очень правильное», — добавил он.​

Путин, в свою очередь, на встрече с Курцем заявил, что после договоренностей с Турцией по демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб в стране удастся обойтись без масштабных боевых действий. «Боевые действия ради боевых действий не нужны», — сказал Путин. Он также отметил вклад Анкары в вывод радикально настроенных боевиков и тяжелых вооружений.

Соглашение между Турцией и Россией об урегулировании ситуации в Идлибе, последней подконтрольной оппозиции провинции Сирии, было подписано 17 сентября. Согласно ему, в 20-километровой демилитаризованной зоне в районе линии соприкосновения оппозиционных группировок и сирийской армии должны быть выведены боевики-радикалы и тяжелые вооружения с обеих сторон. В занятых оппозицией районах провинции контроль за соблюдением соглашения возьмет на себя Турция, на правительственной территории — Россия. В канун заключения договоренностей Дамаск при поддержке ВКС России намеревался провести масштабную военную операцию, чтобы взять провинцию под свой контроль. Российская и сирийская авиация наносила массированные удары. США и другие западные страны угрожали атаковать правительственные войска в случае использования химического оружия в наступлении.

На данный момент на территории Сирии, где с 2011 года идет гражданская война, находятся военные России, Ирана, Турции, а также США и Франции. Вашингтон намерен продолжить присутствие своих военнослужащих в стране, несмотря на ранее прозвучавшие заявления о намерении вывести их.