США рассказали о готовности применить киберпотенциал НАТО против России

Американские чиновники уже предупреждали о готовности к наступательным мерам против иностранных хакеров в рамках новой национальной стратегии кибербезопасности страны. НАТО также говорило о планах ответить России за кибератаки

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Белый дом готов объявить о намерении использовать наступательные и оборонительные кибервозможности в интересах НАТО при возникновении соответствующей необходимости. Об этом агентству Reuters рассказал один из высокопоставленных сотрудников Пентагона на фоне обеспокоенности по поводу активности России в киберпространстве.

​«Мы официально объявим, что Соединенные Штаты готовы предложить НАТО свои кибервозможности, если об этом попросят», — заявила в ходе поездки в Европу главы Пентагона Джима Мэттиса помощник его заместителя по вопросам международной безопасности Кэти Уилбаргер.

«Это сообщение в первую очередь адресовано России», — добавила она.

Уилбаргер отметила, что эти меры дадут понять, что НАТО способна противостоять российским кибератакам и может создать согласованную киберполитику во всем альянсе.

По словам директора программы «Киберполитика» в аналитическом центре Атлантического совета в Вашингтоне Клары Джордан, США и Великобритания лидируют по уровню своих возможностей, и если они решат использовать их, то эти операции будут успешными.

Старший вице-президент по Европе и Азии Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли считает, что альянсу необходимо определить правила использования кибероружия.

«Я думаю, что это самая большая проблема (мы, безусловно, боремся с ней здесь, в США) — это правила использования [кибероружия]. Какой должна быть эскалация конфликта, чтобы люди могли готовиться к совершению кибернападения?» — отметила она.

На своем недавнем саммите страны — члены НАТО заявили о планах создать центр для координации деятельности альянса в киберпространстве. Участники встречи также подняли вопрос об интеграции кибервозможностей отдельных стран в операции, которые проводит НАТО.

В прошлом году высокопоставленные источники в администрации США рассказывали Reuters о том, что Вашингтон, Берлин, Осло, Мадрид, Копенгаген и Амстердам разрабатывают принципы ведения кибервойн. Агентство подчеркивало, что европейские страны к использованию кибероружия относятся с опаской, поскольку считают, что к таким мерам прибегают только авторитарные режимы.

Тем не менее в Европе осознают угрозу от кибервзломов. Высокопоставленные источники Reuters из Прибалтики и Великобритании заверяли, что они получают разведданные о непрекращающихся кибератаках со стороны России на европейские энергетические и телекоммуникационные сети, а также целых кампаниях по распространению дезинформации в интернете.

В новой стратегии Пентагона по кибербезопасности США говорится о том, что Россия, Китай, Иран и КНДР представляют для Вашингтона угрозу, поскольку используют кибероружие, чтобы нанести вред американцам и интересам США. Игнорировать угрозы Вашингтон не собирается, поэтому прописал в программе ответные меры. Военное ведомство предлагает «останавливать злонамеренную активность в ее источнике». Пентагон считает, что для этого нужно создать «более смертоносные силы» для ведения боевых действий и противодействия киберугрозам.

Противостоять угрозам со стороны России готовы и в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг рассказывал о том, что блок может применить положения пятой статьи своего устава в случае кибератак Москвы, в которой говорится о том, что при нападении на одну или несколько стран каждый член альянса должен будет оказать помощь «путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым в том числе применение вооруженной силы».