Fox узнал о включении России в список угроз кибербезопасности Пентагона

Россия, Китай, Иран и Северная Корея попали в список угроз, представленный в новой стратегии Пентагона по кибербезопасности, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документ.

В Пентагоне считают, что Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян используют кибероружие чтобы навредить гражданам США и интересам Вашингтона. В частности, в документе сказано, что Россия использовала операции в киберпространстве чтобы оказать влияние на «демократические процессы» в США.

В то же время одной из целей Китая авторы стратегии назвали кражу конфиденциальной информации из правительства США и предприятий частного сектора.

В качестве ответных мер Пентагон предлагает «нарушать или останавливать злонамеренную киберактивность в ее источнике», включая активность, которую нельзя считать военными действиями. В частности, военные считают нужным «построить более смертоносные силы», как для ведения боевых действий, так и для противодействия киберугрозам.