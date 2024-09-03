 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев решил разместить войска в зоне у Чернобыльской АЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина намерена выделить из зоны отчуждения полосу у границы с Белоруссией под размещение войск. Часть земель Чернобыльского заповедника собираются передать под фортификационные сооружения
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Украина исключит участок своей границы с Белоруссией из зоны отчуждения, возникшей после катастрофы на Чернобыльской АЭС, чтобы усилить оборону и контроль за пограничной областью. Соответствующий проект президентского указа согласовало правительство, сообщила пресс-служба МВД страны в телеграм-канале.

Речь идет о 50-метровой полосе вдоль украинско-белорусской границы, которая проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения. Участок находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Ширина участка вдоль границы с Россией и Белоруссией составит до 2 км.

«Реализация акта позволит Государственной пограничной службе Украины обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение его режима», — говорится в сообщении украинского МВД.

МИД оценил выдвижение белорусских войск к украинской границе
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Весной 2024 года ведомство сообщило, что приграничные земли Чернобыльского заповедника намерены передать Госпогранслужбе Украины для возведения фортификационных сооружений.

Чернобыльский заповедник был основан в 2016 году на территории Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области. Его площадь составляет 226 964,7 га, это около двух третей площади зоны отчуждения. Целями создания заповедника было сохранение флоры и фауны, стабилизация гидрологического режима, реабилитация загрязненных радиацией земель и проведение научных исследований.

Зона отчуждения подверглась интенсивному загрязнению радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

В 2022 году, в день начала специальной военной операции 24 февраля, российские десантники взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. Вместе с военными отдельного батальона охраны Украины они договорились охранять энергоблоки и саркофаг АЭС, говорил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило, что военные России и Украины совместно охраняют ЧАЭС
Политика
Фото:Евгений Любимов / ZUMA / Global Look Press

Передача земель природно-заповедного фонда вдоль линии госграницы военным частям Госпогранслужбы стала возможна после соответствующих изменений земельного кодекса Украины в феврале 2023 года. В том же декабре президент Украины Владимир Зеленский обещал построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. Он отмечал, что в этих целях «мин и бетона в стране точно хватит».

Белоруссий президент Александр Лукашенко после начала российской военной операции на Украине не раз заверял, что армия страны не принимает участия в ней, и исключал атаку со стороны Минска. Тем не менее, Белоруссия усилила группировку войск на границе. 13 июля Лукашенко объявил, что напряженности на белорусско-украинской границе больше нет, и приказал отвести оттуда войска.

Однако 10 августа, через четыре дня после того, как украинские силы вторглись в Курскую область, Лукашенко вновь приказал выдвинуть войска к украинской границе. 25 августа украинский МИД потребовал от Минска «прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня». В Киеве заявили, что если произойдет нарушение границы, то Украина будет считать «скопления войск, военные объекты и пути снабжения» в Белоруссии «законной целью».

Российский МИД назвал требования Украины неприемлемыми, заявив, что «белорусские союзники добросовестно выполняют взятые на себя обязательства по недопущению ударов в спину России».

Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM

Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами

Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве

Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина зона отчуждения Чернобыльская АЭС Белоруссия
Материалы по теме
Путин заверил, что Россия вернет нормальную жизнь в приграничье
Политика
МИД оценил выдвижение белорусских войск к украинской границе
Политика
МИД Украины призвал Белоруссию отвести своих военных от границы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 17:48
Киев решил разместить войска в зоне у Чернобыльской АЭСПолитика, 22:16
Зеленский заявил о планах «удерживать» захваченные курские территорииПолитика, 22:15
Лавров заявил, что Япония не покаялась за агрессию против СССРПолитика, 21:55
Зеленский уволил заместителя главы своей администрации ШурмуПолитика, 21:43
Байден рассказал, что ему запретили подходить к толпам людейПолитика, 21:29
США пообещали направить новый пакет помощи Киеву в ближайшие неделиПолитика, 21:28
В России прокурор запросил пожизненный срок полковнику ВСУ ХрапачуПолитика, 21:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Белорусский пловец стал 21-кратным паралимпийским чемпиономСпорт, 21:10
Куратор евроатлантической интеграции Украины подала в отставкуПолитика, 21:06
Генерал Попов попросил вызвать в суд над ним боевых командировПолитика, 20:58
На трассе М-11 после ДТП с бензовозом и эвакуатором начался пожарОбщество, 20:46
Дочь американского миллиардера первой вышла в полуфинал US OpenСпорт, 20:36
Российская пловчиха завоевала золото Паралимпиады с мировым рекордомСпорт, 20:29
Обвинения во взятках предъявили бывшим топ-менеджерам ВСКОбщество, 20:28