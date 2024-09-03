Киев решил разместить войска в зоне у Чернобыльской АЭС

Украина намерена выделить из зоны отчуждения полосу у границы с Белоруссией под размещение войск. Часть земель Чернобыльского заповедника собираются передать под фортификационные сооружения

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Украина исключит участок своей границы с Белоруссией из зоны отчуждения, возникшей после катастрофы на Чернобыльской АЭС, чтобы усилить оборону и контроль за пограничной областью. Соответствующий проект президентского указа согласовало правительство, сообщила пресс-служба МВД страны в телеграм-канале.

Речь идет о 50-метровой полосе вдоль украинско-белорусской границы, которая проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения. Участок находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Ширина участка вдоль границы с Россией и Белоруссией составит до 2 км.

«Реализация акта позволит Государственной пограничной службе Украины обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение его режима», — говорится в сообщении украинского МВД.

Весной 2024 года ведомство сообщило, что приграничные земли Чернобыльского заповедника намерены передать Госпогранслужбе Украины для возведения фортификационных сооружений.

Чернобыльский заповедник был основан в 2016 году на территории Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области. Его площадь составляет 226 964,7 га, это около двух третей площади зоны отчуждения. Целями создания заповедника было сохранение флоры и фауны, стабилизация гидрологического режима, реабилитация загрязненных радиацией земель и проведение научных исследований. Зона отчуждения подверглась интенсивному загрязнению радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. В 2022 году, в день начала специальной военной операции 24 февраля, российские десантники взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. Вместе с военными отдельного батальона охраны Украины они договорились охранять энергоблоки и саркофаг АЭС, говорил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Минобороны сообщило, что военные России и Украины совместно охраняют ЧАЭС Политика

Передача земель природно-заповедного фонда вдоль линии госграницы военным частям Госпогранслужбы стала возможна после соответствующих изменений земельного кодекса Украины в феврале 2023 года. В том же декабре президент Украины Владимир Зеленский обещал построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. Он отмечал, что в этих целях «мин и бетона в стране точно хватит».

Белоруссий президент Александр Лукашенко после начала российской военной операции на Украине не раз заверял, что армия страны не принимает участия в ней, и исключал атаку со стороны Минска. Тем не менее, Белоруссия усилила группировку войск на границе. 13 июля Лукашенко объявил, что напряженности на белорусско-украинской границе больше нет, и приказал отвести оттуда войска.

Однако 10 августа, через четыре дня после того, как украинские силы вторглись в Курскую область, Лукашенко вновь приказал выдвинуть войска к украинской границе. 25 августа украинский МИД потребовал от Минска «прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня». В Киеве заявили, что если произойдет нарушение границы, то Украина будет считать «скопления войск, военные объекты и пути снабжения» в Белоруссии «законной целью».

Российский МИД назвал требования Украины неприемлемыми, заявив, что «белорусские союзники добросовестно выполняют взятые на себя обязательства по недопущению ударов в спину России».