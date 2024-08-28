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Военная операция на Украине ,  
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МИД оценил выдвижение белорусских войск к украинской границе

Сюжет
Военная операция на Украине
Минск выполняет союзнические обязательства «по недопущению ударов в спину России», заявила Мария Захарова. С середины августа Минск начал переброску сил к границе, МИД Украины требовал прекратить эти действия
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Требования Киева к Минску об отводе войск от украино-белорусской границы неприемлемы, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, Белоруссия, размещая войска в приграничье, выполняет союзнические обязательства перед Россией.

«Своими шагами по усилению обороны границы с неонацистской Украиной белорусские союзники добросовестно выполняют взятые на себя обязательства по недопущению ударов в спину России. Это мы ценим высоко и считаем демарш, который был предпринят нелегитимным режимом [президента Украины Владимира] Зеленского в адрес Минска, неприемлемым, оторванным от реальности», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Белоруссия начала переброску войск к границе с Украиной
Политика
Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Александр Лукашенко после начала спецоперации на Украине не раз заверял, что белорусская армия не принимает участия в военной операции, и исключал атаку со стороны Минска. Тем не менее группировка белорусских войск на границе была усилена. 13 июля этого года Лукашенко объявил, что напряженности на белорусско-украинской границе больше нет, и приказал отвести оттуда войска. «Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться», — сказал он, комментируя это решение.

6 августа ВСУ начали попытку наступления в Курской области России, бои там продолжаются до сих пор. После этого, 10 августа, Лукашенко вновь приказал выдвинуть войска к украинской границе. В приграничье начали переброску воинских частей, сил специальных операций, реактивных систем «Полонез» и комплексов «Искандер».

Минск попросил Киев не удивляться войскам на границе
Политика
Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

25 августа украинский МИД потребовал от Минска «прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня». В Киеве заявили, что если произойдет нарушение границы, то Украина будет считать «скопления войск, военные объекты и пути снабжения» в Белоруссии «законной целью».

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Белоруссия Украина МИД Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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