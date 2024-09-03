Генерал Попов попросил вызвать в суд над ним боевых командиров

Попов просит привлечь к процессу как свидетелей защиты восьмерых командиров из своей бывшей зоны ответственности, в том числе полковников и генералов

Иван Попов (в центре) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов просит привлечь нескольких своих бывших сослуживцев к делу против себя в качестве свидетелей стороны защиты. Об этом сообщил «РИА Новости» его адвокат Сергей Буйновский.

«Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», — сказал собеседник агентства.

Адвокат ранее называл необоснованным отказ следствия в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе свидетелей, которые могли бы подтвердить невиновность генерал-майора. Защита также добивается продления ранее сокращенных сроков для ознакомления с материалами уголовного дела.

РБК обратился за комментарием к адвокату Сергею Буйновскому.

Попова взяли под стражу 17 мая, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. Его обвиняют в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие считает его причастным к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. Попов свою вину отрицает и настаивает, что у него «кроме долгов и кредитов за душой ничего нет».

Как писал ТАСС, основным доказательством вины Попова является перевод на его карту более 1 млн руб. с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Тот погиб в ходе военной операции, расследование против него прекратили.

Сейчас, помимо Попова, по делу проходит предприниматель Сергей Моисеев. Его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Попов возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении после начала спецоперации на Украине. Прошлым летом было опубликовано аудиообращение, в котором он рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о своем последующем отстранении от должности. Обращение командующего публиковал депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев. Минобороны России не давало официальных комментариев на этот счет.