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Аресты генералов ,  
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Генерал Иван Попов обжаловал сокращение срока для ознакомления с делом

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Аресты генералов

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал решение об ограничении ему срока ознакомления с материалами дела, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский.

«Я и мой доверитель ознакомились с 30 томами из 37 томов, поэтому настаиваем, что сейчас окончание предварительного следствия преждевременно», — рассказал он.

Адвокат Попова также считает необоснованным отказ следствия в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе свидетелей, которые могли бы подтвердить невиновность генерал-майора.

Адвокат заявил о поддельной подписи генерала Попова на документах в деле
Политика
Иван Попов

Ранее военный суд ограничил Попову сроки для ознакомления с делом до 3 сентября. Ему вменяют особо крупное мошенничество группой лиц по предварительному сговору и служебный подлог.

Попова взяли под стражу 17 мая, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. Следствие считает его причастным к хищению более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. Попов свою вину отрицает.

Как писал ТАСС, основным доказательством вины Попова является перевод на его карту более 1 млн руб. с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Тот погиб в ходе военной операции, расследование против него прекратили.

Сейчас помимо Попова по делу проходит предприниматель Сергей Моисеев. Его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Теги
генерал адвокат обжалование уголовное дело
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