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Военная операция на Украине ,  
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Три украинских министра подали заявления об отставке

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Камышин
Александр Камышин (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Верховную раду Украины поступили заявления об отставке трех министров, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

В отставку подают глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська, глава Минэкологии Руслан Стрелец, а также глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

«Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний», — сообщил Стефанчук.

Денис Малюська занял пост министра юстиции 29 августа 2019 года. Он член президентской партии «Слуга народа». О том, что он написал заявление об отставке, украинские СМИ, в том числе «Зеркало недели», сообщали еще в середине июля.

Александр Камышин стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в марте 2023 года. До этого он был председателем правления «Укрзализныци» (Украинских железных дорог).

Руслан Стрелец — министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины с апреля 2022 года, временно исполнял обязанности главы этого ведомства с ноября 2021 года. До этого он работал в администрации Днепропетровской области.

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