Reuters узнал детали переговоров с Ротшильдами по долгам Украины

Ротшильды организовали в Париже переговоры между Киевом и кредиторами незадолго до истечения моратория на выплаты, которые привели к достижению соглашения о реструктуризации долга, пишет Reuters

Киев (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Переговоры между украинским правительством и кредиторами о реструктуризации государственного долга, соглашение о которой было заключено в июле, изначально шли не по плану. Достичь договоренности удалось при участии представителей дома Ротшильдов, пишет Reuters со ссылкой на пять источников из числа инвесторов и членов руководства Украины.

Переговоры о реструктуризации долга, начавшиеся в июне 2022-го, были прекращены уже через несколько недель, поскольку ключевые держатели облигаций пожаловались, что Киев требует списать значительно больше, чем 20% от общей суммы, пишет агентство. Газета Financial Times писала в 2015 году, что тогда международные кредиторы выдвинули Киеву предложение о списании этой суммы, оно считалось последним из допустимых.

По информации Reuters, в июне кредиторы настаивали, что списание большей суммы может нанести «существенный ущерб» отношениям между сторонами.

Менее чем за два месяца до истечения моратория на выплаты, в августе 2022-го, Ротшильды организовали личные встречи между представителями обеих сторон в Париже. 16 июля в город прибыли представители ведущих мировых компаний по управлению активами, их юридические и финансовые консультанты, а также уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца и представители консультирующих страну компаний White & Case и группы Rothschild.

Французское подразделение группы Rothschild предложило посредничество в переговорах Минфина Украины с кредиторами о реструктуризации госдолга страны еще в 2015 году. Украина заморозила выплаты по внешнему долгу в 2022 году. Срок действия моратория истекал 1 августа с выплатой купона в 2026 году. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября для достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации. Госдолг Украины резко вырос после начала российской военной операции. Так, если к началу 2022 года он оценивался в $98 млрд (48,9% к ВВП), то по итогам 2023 года вырос до $140,8 млрд (88,1% к ВВП). По оценкам МВФ, к концу этого года украинский госдолг составит 98,6% к ВВП, а в следующем году превысит отметку 100% к ВВП.

Переговоры проходили в нескольких конференц-залах. Обе стороны надеялись заключить сделку, хотя до сближения их позиций было еще далеко.

К этому их подталкивало не только приближение срока истечения моратория на выплаты, но и ухудшение прогноза Международного валютного фонда (МВФ) относительно состояния украинской экономики.

Украина изложила свою позицию, то же сделали ключевые держатели облигаций, среди которых были BlackRock и Amundi. Они требовали, чтобы Киев немедленно возобновил выплаты по купонам, предложил путь к более высокому возмещению основной суммы и «чтобы все было просто».

Киев предложил альтернативу в виде привязки облигаций к ВВП. Кредиторам также предлагались мгновенные выплаты по купонам, начиная со ставки 1,75%, которая в конечном итоге должна была вырасти до 7,75%.

Стороны завершили переговоры и покинули Париж в преддверии Олимпиады, не завершив только мелкие доработки. По информации Reuters, итоговый вариант поддержали более 97% держателей акций.