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Военная операция на Украине ,  
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Украина договорилась с кредиторами о реструктуризации долга на $20 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
Соглашение позволит Украине избежать дефолта и сэкономить $11,4 млрд в течение следующих трех лет, в том числе за счет продления сроков погашения еврооблигаций, сообщил премьер Денис Шмыгаль
Виды Киева
Виды Киева (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Киев договорился с ключевыми частными внешними кредиторами Украины о реструктуризации более $20 млрд международного долга, что поможет стране избежать дефолта в августе, сообщил Bloomberg. В этом месяце истекает соглашение с держателями международных облигаций, которое позволяло Украине приостановить выплаты после начала военного конфликта с Россией в 2022 году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и Минфин страны уточнили, что принципиальные договоренности достигнуты с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины, в него входят компании Amundi, BlackRock, Amia Capital, а также другие инвесторы, которые вместе являются держателями около 25% облигаций. Не менее двух третей из них должны будут одобрить соглашение, чтобы завершить сделку по реструктуризации долга.

Договоренности предусматривают, что действующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37%. Комитет отказался от претензий на сумму $8,67 млрд, пишет агентство. Срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму $1,172 млрд состоится в 2029 году. Без реструктуризации основную сумму долга нужно было бы выплатить в 2024–2029 годах, отмечает Hromadske.

Кредиторы отказали Украине в списании $20 млрд долга
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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

По словам Шмыгаля, решение позволит сэкономить $11,4 млрд на обслуживании долга в течение следующих трех лет и еще $22,75 млрд — до 2033 года. Таким образом, Украина сможет высвободить ресурсы на оборону, социальную защиту и восстановление, заявил премьер.

В начале июня Украине не удалось договориться с кредиторами о реструктуризации. Как писала Financial Times, речь шла о снижении стоимости облигаций в иностранной валюте на 60%. Вместо этого кредиторы предложили сократить цену на 22%, но в Минфине заявили, что это не позволит достичь ключевых целей по долгу.

18 июля Верховная рада Украины приняла законопроект, который позволяет правительству временно останавливать выплаты по внешнему госдолгу в случае необходимости. Такое право ввели до 1 октября 2024 года, чтобы обеспечить беспрепятственный процесс заключения соглашения о реструктуризации долга.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина госдолг еврооблигации Денис Шмыгаль кредиторы дефолт
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