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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военнослужащие отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении, сообщило Минобороны.

  • По данным ведомства, атаки отразили около населенных пунктов Борки, Марьевка, Камышовка и Черкасское Поречное в Курской области. Также Минобороны отчиталось о срыве попыток атак ВСУ в направлении Комаровки, Коренево и Ольговки.
  • Российская авиация, артиллерия и пехота нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Косица, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Куриловка, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Плехово и Снагость, отметили в ведомстве. Также там сообщили об ударах в соседней Сумской области, где сосредоточены личный состав и резервная военная техника противника.
  • За минувшие сутки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, одну пусковую установку РСЗО, боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса, станцию РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники. За все время проведения операции в Курской области противник потерял свыше 9,3 тыс. военнослужащих и более 1,1 тыс. единиц техники, заключили в Минобороны.

ВСУ начали нападение на Курскую область 6 августа.

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