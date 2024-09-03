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ВЭФ-2024 ,  
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Глава минкульта Чечни призвал ограничить детей от западной культуры

Сюжет
ВЭФ-2024
У России есть своя культура, которой та «всегда славилась» и которая «не идентична с культурой Европы», считает Иса Ибрагимов

Министр культуры Чечни Иса Ибрагимов призвал ограничить подростков от западных ценностей. Об этом он рассказал РБК в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По мнению Ибрагимова, у России есть своя культура, которой та «всегда славилась» и которая «не идентична с культурой Европы».

«И подрастающее поколение мы должны беречь от того зла, которое нам сегодня пытаются внедрить. Нам эти западные ценности не нужны», — сказал чеченский министр, отвечая на вопрос, считает ли он необходимым вводить запрет на иностранное, на голливудское кино.

Глава Фонда кино Федор Соснов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отмечал, что в голливудских фильмах «есть много хорошего, там есть семейные ценности», но в таком количестве они «ограничивают выбор людей» в манере поведения, «лишают» этого выбора.

Говоря о развитии кинематографа в Чечне, Ибрагимов отметил, что там снимают разные фильмы и даже выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив. «У нас есть очень талантливые актеры, которые снимаются и в турецких сериалах. Я думаю, что это направление мы будем развивать. Есть огромная поддержка в лице [главы Чечни] Рамзана Ахматовича [Кадырова]», — рассказал он.

Глава Фонда кино: «Разве в голливудских фильмах только плохие ценности?»
Технологии и медиа
Фото:Артем Житенев / РИА Новости

Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что русский человек больше думает «о вечном, думает больше о ценностях моральных, нравственных», а «западная культура более прагматичная». «Здесь нет ничего плохого — я просто говорю, что мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено», — говорил он. До этого Путин утверждал, что у России совершенно иное понимание цивилизации и что российскую цивилизацию нельзя привести к одному знаменателю, как и невозможно разделить, «потому что она существует только в своей целостности, духовном и культурном богатстве». Философ Александр Дугин в интервью тому же Карлсону пояснял, что глава России выступает за восстановление традиционных ценностей, суверенитета государства, традиционной семьи, а также настаивает на обособленности «русской цивилизации» как особенного региона мира.

Летом прошлого года занимавший тогда пост первого вице-премьера Андрей Белоусов (ныне министр обороны) в интервью РБК в рамках «ПМЭФ Клуба» заявлял, что Россия может стать «хранителем традиционных ценностей Запада», который распрощался «с этими традиционными своими ценностями» и перешел к чему-то другому, к «антитрадиции в рамках постмодернизма».

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Елена Чернышова
ВЭФ Чечня кино культура
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