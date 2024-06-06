Глава Фонда кино заявил, что в голливудских фильмах «много хорошего»

Голливудские фильмы содержат «много хорошего», в том числе «семейные ценности», заявил на ПМЭФ глава Фонда кино Федор Соснов. Однако для развития конкуренции на мировой арене другим странам необходимо объединять усилия

Глава Фонда Кино Федор Соснов заявил, что в голливудских фильмах демонстрируются в том числе традиционные ценности, однако доминирование такого контента в прокате лишает россиян выбора. С таким заявлением он выступил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Что, голливудские фильмы показывают только плохие ценности? Нет, — заявил Соснов. — Там есть много хорошего, там есть семейные ценности».

Тем не менее, голливудские фильмы отражают «определенный взгляд на мир», продолжает Соснов. До 2022 года такой контент занимал 70% репертуара российских кинотеатров. В таком количестве они, по словам главы Фонда кино, «ограничивают выбор людей» в выборе манеры поведения, «лишают» этого выбора. Возможность этого выбора зрителю дает развитие национального кинематографа: поддержка со стороны государства помогает «сгладить неравенство».

Однако усилия разных государств по продвижению собственного кинематографа ограничены и как правило сводятся к показу только внутри своей страны, продолжает Соснов. Из-за этого национальный продукт теряет возможность стать глобальным. Для того, чтобы на международном рынке составлять полноценную конкуренцию Голливуду, кинематограф разных стран должен «объединять усилия».

Кроме того, институты, определяющие «стоимость культурной единицы», зачастую находятся на Западе, продолжает Соснов, приводя в пример крупнейшие аукционные дома. Однако основной источник средств, за счет которого они существуют, потребители — это в том числе Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и так далее. «Это парадокс, — считает Соснов. — Нужно создать собственную структуру. А сделать это можно только в сотрудничестве между всеми и за пределами отдельных государств».

Весной 2022 года крупнейшие голливудские киностудии, в том числе Disney, Warner Bros. и Sony объявили об уходе с российского рынка. В результате киносети столкнулись с массовым оттоком зрителей и по итогам года даже понесли миллиардные убытки. Позже многие западные компании отозвали свои проекты и из библиотек онлайн-кинотеатров.

Профильное Минкультуры нередко критиковало голливудское кино за транслируемые ценности. Несоответствующими «традиционным духовно-нравственным ценностям» страны, в частности, были названы «Барби» и «Оппенгеймер».

Сейчас российские кинотеатры демонстрируют голливудский контент в формате так называемого «предсеансного обслуживания», то есть в паре с российскими короткометражками, не получая на это ни согласия правообладателей, ни прокатного удостоверения Минкультуры. Представители киносетей рассказывали РБК, что в 2023 году доля теневого проката составляла 20% от всех кассовых сборов. Для сравнения: еще почти столько же — 17% — от всего рынка составили сборы «Чебурашки».

В начале 2024 года министр культуры Ольга Любимова заявляла, что мерой борьбы с теневым прокатом могут стать штрафы и даже закрытия кинотеатров. В мае Ассоциация владельцев кинотеатров и ряд крупных дистрибьюторов призвали сети на месяц отказаться от нелегального голливудского контента, чтобы «поддержать» российские новинки. Однако в результате по итогам мая кассовые сборы кинотеатров только снизились, а заявленные релизы, в числе которых «Сто лет тому вперед», не оправдали ожиданий киносетей.